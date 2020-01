Dolgo je trajalo, da je našel rešitev

Kako zelo vam je odleglo po nedeljskem uspehu na skakalnici, imenovani po gori Hochfirst v Črnem gozdu?



Kaj je skrivnost vašega podviga v Titisee-Neustadtu?



Toda v petkovih kvalifikacijah, v katerih ste med vsega 51 tekmovalci pristali komaj na 46. mestu, ni še prav nič kazalo na vaš tako uspešni vikend.



Kako zelo ste bili živčni?



Preplaha še niste zganjali?

Timi Zajc je z novimi smučmi in tekmovalnim dresom v Titisee-Neustadtu poletel do odličnega tretjega mesta. FOTO: Reuters

Ali ste se sami odločili za menjavo smuči?



Dodatno vam je krila razprl novi tekmovalni dres?



Kako zelo vam je bilo težko pred tem, ko vam ni šlo po željah?



Kaj pričakujete od prihajajočega vikenda v Zakopanah?

Jutri kvalifikacije v Zakopanah

Sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se bo nadaljevala v Zakopanah, kjer bodo jutri (18.00) kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo (16.00). V soboto bo tam na sporedu ekipna preizkušnja (16.15). Ob Timiju Zajcu bodo na Poljskem pod slovensko zastavo skakali tudi Rok Justin, Anže Lanišek ter bratje Cene, Domen in Peter Prevc.

Ljubljana – Štajerski skakalni biserje po skoraj natanko letu dni spet poletel na zmagovalni oder, potem ko je minulo nedeljo v Titisee-Neustadtu navdušil s tretjim mestom. Veliki up iz SSK Ljubno BTC, ki bo 26. aprila praznoval 20. rojstni dan, se nadeja, da je vendarle premagal krizo, v kateri se je znašel kmalu po začetku sezone.»Že v soboto, ko sem bil deseti, se mi je odprlo. Zares sem vesel, da sem v nedeljo potrdil dober nastop na prvi preizkušnji. Končno sem na tekmi prikazal skoka, s kakršnimi sem se spogledoval že pred začetkom sezone, ki se zdaj zame začenja znova.«»Pred odhodom v Nemčijo sem zamenjal smuči, dobil pravi tekmovalni dres, tako da sem lahko v zraku pridobival podobno kot prejšnji zimi. Na tekmah sem nato po dolgem času spet začutil, da sem konkurenčen.«»V kvalifikacijah sem nastopil s starim kombinezonom, ker je bil novi še na meji. Za nameček sem imel v glavi večjo napako, ki sem jo nato odpravil.«»Nisem bil tako živčen, kot sem bil jezen, da nisem sestavil dobrega nastopa.«»Zelo malo. Po sobotnem pozitivnem premiku je bilo vse skupaj zame bistveno lažje.«»Za ta korak smo se odločili s trenerji, ker druge rešitve pravzaprav nismo več imeli. Vzel sem model iz prejšnje zime, ki je mehkejši, razlika pa je res ogromna, saj lahko s temi smučmi tudi v slab(š)ih razmerah pridobivam metre. No, pri prvih dveh skokih še nisem imel tega občutka, zato sem že skoraj obupal nad njimi. Šele po kakšnih petih skokih sem začutil, da so veliko boljše, na tekmah pa dobil potrditev tega z desetim in tretjim mestom.«»Skrojen je malo drugače, tudi material je drugačen. Takšen, da mi ustreza.«»Ni mi preostalo drugega, kot da sem naprej vadil in iskal rešitve. Trajalo je dolgo, preden smo jih našli. Zdaj imam do konca zime še nekaj časa, da popravim vtis in rešim sezono.«»Tamkajšnja skakalnica je kar težka, na njej sem imel konec jeseni na pripravah ogromno težav. Upam, da mi bo šlo konec tedna bolje od nog. Izgubiti nimam kaj. Na preostalih preizkušnjah se bom potrudil doseči čim boljše rezultate, da bom na koncu zadovoljen. Vesel bom sleherne uvrstitve med deseterico. Ko si enkrat v top 10, si namreč hitro tudi v vrhu.«