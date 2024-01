Domači aduti brez presežka na Rogli, najvišje se je uvrstil Marguč

Slovenski deskarji na snegu so solidno nastopili na domači tekmi svetovnega pokala, paralelnem veleslalomu na Rogli, a želene pike na i niso postavili, saj se niso povzpeli na zmagovalni oder. Najuspešnejši je bil Rok Marguč, ki je v osmini finala dobil slovenski dvoboj proti Timu Mastnaku, nato pa izgubil proti Avstrijcu Benjaminu Karlu in zasedel sedmo mesto.

Mastnak je bil deseti. Brez izločilnih bojev sta ostala Žan Košir in Gloria Kotnik, Tržičan je že v prvi kvalifikacijski vožnji storil napako in ostal brez uvrstitve, Celjanka pa je zasedla 18. mesto.

Karl, vodilni v svetovnem pokalu, ki je bil usoden za Marguča, je pozneje tekmo tudi dobil, v finalu je za dve stotinki sekunde ugnal Italijana Aarona Marcha. Tretje mesto je zasedel še en Italijan Mirko Felicetti.

Želel biti najboljši Slovenec

»Benjamin je bil boljši, tudi brez mojih napak bi me najbrž premagal, pa čeprav mu ta proga ne bi smela ustrezati. A je pokazal, zakaj je vodilni v svetovnem pokalu. Sam sem se letos prvič uvrstil v izločilne boje, ker je to na domačem prizorišču, sem še toliko bolj zadovoljen. Glede na vse, kar mi je dogajalo v sezoni, je to najlepše darilo. In upam, da bo tako kot v lanski sezoni tekma na Rogli pomenila rezultatski obrat navzgor in da bom kdaj še stal tudi na stopničkah,« je bil realen, a zadovoljen Marguč, ki je tudi priznal, da je imel v dvoboju z Mastnakom še dodaten motiv.

»Da sem ga premagal, je pomenilo, da sem bil najboljši Slovenec, da bom požel največ pozornosti. Sicer mi to dosti ne pomeni, a nekaj mi vendarle,« je priznal nekdanji svetovni prvak, ki je tudi zatrdil, da se letos na tekmah še ni tako dobro počutil:. »Že ko sem vstal, je bilo moje počutje odlično, nisem čutil nobenih bolečin v hrbtu, ki me običajno mučijo. Ustrezala mi je tudi proga, ki ni bila dirkaška, zato sem se zahvalil švicarskemu postavljavcu. Tudi podlaga je bila odlična, prireditelji so se spet izkazali.«

Pri dekletih je bila najboljša Japonka Cubaki Miki pred Nizozemko Michelle Dekker, najhitrejšo v kvalifikacijah, in lansko zmagovalko, Avstrijko Sabine Schöffmann.

Naslednja tekma svetovnega pokala, prav tako paralelni veleslalom, bo že v soboto v avstrijskem Simonhöheju.