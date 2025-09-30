Domači derbi brez presneečenja

V vmesnem času med preizkušnjami Ljubljančanov in Jeseničanov v razširjenih avstrijskih hokejskih tekmovanjih – Olimpija igra v ICEHL, Jesenice pa v AHL – je napočil čas za prvi derbi sezone v domačem prvenstvu, na katerem je ljubljansko moštvo potrdilo vlogo favorita. Večne tekmece iz Podmežakle je ugnalo s 3:0 (Beričič 38., Polei 40., Mehle 53.).

Železarji pod temeljitim strokovnim vodstvom Nika Zupančiča so z bojevitostjo poskusili zmanjšati kakovostno razliko v primerjavi z zmaji, v vratih so imeli zanesljivega reprezentanta Žana Usa. Ta je v uvodni tretjini zbral 21 obramb, prvič pa je moral po plošček v mrežo v končnici drugega dela.

Pred 1400 gledalci na ledu ni bilo Olimpijinega kapetana Roberta Saboliča, ki se je nazadnje predstavil z odlično igro ob zmagi s Fehervarjem, v vratih je udarnega čuvaja mreže Lukaša Horaka zamenjal Luka Kolin, zaradi pravila o najvišjem dovoljenem nastopu petih tujcev v DP pa so tokrat med zmaji prisilno počivali Nicolai Meyer, T. J. Brennan in Clayton Kirichenko

Za Olimpijo se bo sezona ICEHL nadaljevala v petek na Dunaju, za Jesenice pa alpska liga že v četrtek v Sisku, nakar bo v soboto v Podmežakli gostoval Asiago, ki se je po koncu prejšnje sezone vrnil v AHL.