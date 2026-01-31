  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Domači teren izkoristil le najboljši Slovenec v tej sezoni

    Tim Mastnak je na domači deskarski tekmi svetovnega pokala na Rogli dosegel četrto mesto. V izločilnih bojih nastopila še Gloria Kotnik, a odstopila in bila 14.
    Generlaka za olimpijske igre je v dobro voljo spravila našega najboljšega deskarja na snegu Tima Mastnaka. FOTO: Mike Blake/Reuters
    Generlaka za olimpijske igre je v dobro voljo spravila našega najboljšega deskarja na snegu Tima Mastnaka. FOTO: Mike Blake/Reuters
    Š. R., STA
    31. 1. 2026 | 15:33
    31. 1. 2026 | 15:35
    4:16
    Tim Mastnak je na domači deskarski tekmi svetovnega pokala na Rogli dosegel najboljšo slovensko uvrstitev v paralelnem veleslalomu. V malem finalu je bil za las prekratek in je zasedel četrto mesto. Na generalki pred olimpijskimi igrami je v izločilnih bojih nastopila tudi Gloria Kotnik, a odstopila in bila 14. Slavila sta Japonka Cubaki Miki in Korejec Lee Sangho.

    V osmini finala so navijači na Rogli videli dva slovenska nastopa. Bolje se je odrezal Mastnak, ki je najprej kot 11. iz kvalifikacij za vsega stotinko sekunde presenetil Italijana Aarona Marcha, nato pa je za preboj v polfinale za desetinko sekunde ugnal še Korejca Kima Sangkyuma.

    Celjan, ki prav danes praznuje 35. rojstni dan, je moral v polfinalu izzvati še enega Korejca, sicer drugega iz kvalifikacij Leeja. Ta je Mastnaka ugnal za 34 stotnik. V boju za tretje mesto je imel po odličnem srednjem delu Mastnak že nekaj prednosti, a je Avstrijec Fabian Obmann v zadnjem delu razliko nadoknadil in zasedel tretje mesto.

    Za Mastnaka je bila to druga najboljša uvrstitev v sezoni, potem ko je bil v Scuolu pred tremi tedni tretji. »Dokler nisi prvi, je v športu lahko vedno bolje. Vselej lahko iščemo malenkosti, vendar menim, da moram biti z današnjim četrtim mestom zadovoljen,« je po vrhunski uvrstitvi na domači tekmi dejal Mastnak.

    Mastnak je bil še bolj kot z rezultatom zadovoljen s svojimi vožnjami. »Moram reči, da so bile res na najvišji ravni, ki se jo pričakuje pred olimpijskimi igrami. Če bi bile stotinke na moji strani, bi danes stal na odru za zmagovalce,« je po četrtem mestu na Rogli razmišljal Mastnak.

    Gloria Kotnik je imela že v osmini finala zahtevno nalogo, saj je bila njena tekmica tretjeuvrščena iz kvalifikacij Michelle Dekker. Nizozemka je bila na hitrejši rdeči progi zanesljivo boljša, za nameček pa je izkušena Velenjčanka še odstopila in bila 14. To mesto je zasedla že v kvalifikacijah.

    »Tukaj se mi kar nekajkrat ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Ne morem skrivati, da mi ta proga ne leži najbolj. Nekaj težav sem imela že v kvalifikacijah, a sem želela v finalu dati vse od sebe. Ob tem sem bila še na počasnejši progi, kar je od mene zahtevalo več tveganja, ki pa se ni izteklo po mojih željah,« je svoj današnji nastop opisala Kotnik.

    Gloria Kotnik se je uvrstila v izločilne boje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Japonka najboljša tretjič zapored

    V ženski konkurenci je bila najboljša Japonka Miki, ki je v finalu ugnala Nemko Ramono Hofmeister in še tretjič zapovrstjo zmagala na Rogli. Skupno je bila to njena deveta zmaga v svetovnem pokalu. V boju za tretje mesto je bila boljša Italijanka Elisa Caffont. Slednja je morala vodstvo v skupnem seštevku predati prav današnji zmagovalki.

    V moški konkurenci je za četrto zmago v svetovnem pokalu po fotofinišu slavil Lee. Najboljši je bil prvič po skoraj dveh letih (Winterberg 2024). Za las je bil ob zmago 45-letni italijanski veteran Roland Fischnaller.

    Že v kvalifikacijah sta izpadla Rok Marguč in Žan Košir. Slednji je naredil napako in zasedel 28. mesto, medtem ko je bil Marguč malce prekratek za osmino finala na 20. mestu.

    Naslednja tekma za deskarje in deskarke v alpskih disciplinah bo na olimpijskih igrah. V Livignu se bodo v paralelnem veleslalomu merili 8. februarja.

    Sezona svetovnega pokala se bo nadaljevala v poljski Krynici konec februarja.

    VEČ NOVIC
