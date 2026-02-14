Domen dobil navdih in balzam za dušo, Anže še ni dokončal svojega dela

Skakalna vročica se na največji zimskošportni prireditvi na svetu približuje vrelišču. Od danes do ponedeljka bodo namreč na veliki napravi v Predazzu na sporedu še zadnje tri preizkušnje v smučarskih skokih na teh olimpijskih igrah, od katerih si v slovenskem zastopstvu obetajo še več kot sosednje manjše naprave.

Večina navijačev pričakuje, da se bodo naši reprezentanti še trikrat zavihteli na zmagovalni oder, tisti najbolj optimistični pa se spogledujejo celo s štirimi odličji, pri čemer računajo, da se bosta na eni od preizkušenj dva naša tekmovalca prebila med najboljšo trojico. Optimizem črpajo tudi iz torkove tekme mešanih ekip, na kateri sta Anže Lanišek in Domen Prevc z najboljšima dosežkoma prispevala pomemben delež k zlati lovoriki.

Da se z njo ne namerava zadovoljiti, je dal Lanišek, ki je pri 29 letih najizkušenejši slovenski skakalec, jasno vedeti po uradnem treningu. »S kolajno sem si uresničil otroške sanje, vendar pa se s tem moje delo tu še ni končalo,« je poudaril domžalski rekorder, ki že zaradi odličnih predstav v tej zimi, v kateri je med drugim slavil že tri zmage v svetovnem pokalu, na današnji posamični tekmi (z začetkom ob 18.45) spada vsaj v širši krog kandidatov za odličja.

Dodatna krila bi mu lahko dala tudi tukajšnja ekipna zmaga, ki pa v minulih dneh ni prav veliko in dolgo zapolnjevala njegovih misli. »Takšne stvari se tako ali tako 'procesirajo' dalj časa,« je iz svojih izkušenj povedal Lanišek, ki je prosti dan preživel s svojimi najbližjimi. »Odpravili smo se na sprehod s psom in imeli tudi skupno večerjo, sam pa sem se odpravil tudi v savno,« je zaupal as iz SSK Mengeš in priznal, da je potreboval malce več časa, preden se je ujel z veliko napravo v Predazzu. »V primerjavi s poletjem ima malce nižjo krivuljo leta,« je še dodal »Žaba«, kakor kličejo Anžeta.

Domen Prevc je sinoči dobil novo potrditev vrhunske pripravljenosti. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ne nalaga si kakšnega pritiska

Skakalnica je presenetila tudi Domna Prevca. »Pričakoval sem, da bo bolj preprosto in da mi bo ritem naprave s strmo odskočno mizo bolj ustrezal. Tudi mene je očitno premamila misel, da mi bo lažje, vendar pa sta me nato prva dva skoka hitro prizemljila,« je opisal objekt 26-letni šampion kranjskega Triglava, ki si je malce oddahnil šele po tretjem poskusu za trening. »Name je deloval kot balzam za dušo in mi dal malce navdiha, kako in na kakšen način se moram lotiti nastopov na tekmi. Treba je biti agresiven in hkrati boke poslati v zrak,« je proučil skakalnico, na kateri se bo drevi skupaj z Laniškom in Timijem Zajcem podal v boj za čim boljšo uvrstitev.

Prevc: Bilo je kratko, a sladko Domen Prevc je opravil le en skok za trening. Potem ko je bil v uvodni seriji najdaljši med vsemi (138,5 m), se je preoblekel in odpravil nazaj v olimpijsko vas. »Bilo je kratko in sladko. Že dopoldne smo rekli, da bom – če mi bo prvi skok uspel dobro – zaključil in s temi občutki odšel v tekmo. Da bom spočit, svež in lačen skokov,« je svojo odločitev obrazložil Prevc.

»Kakorkoli že; prikazati bom moral dva dobra skoka, potem pa bomo videli, kaj bo pokazala številčnica,« je pripomnil najmlajši od bratov Prevc, ki si – vsaj navzven – ne nalaga kakšnega pritiska. »Eno kolajno že imam, tako da se ne bom vrnil domov praznih rok. Seveda sem prišel pobrat čim več, če pa ne bi več ničesar osvojil, ne bom razočaran,« je še dejal »Domenator«, ki bo po tekmi tudi izvedel, s kom bo v paru na ponedeljkovi superekipni preizkušnji dvojic – Laniškom ali Zajcem.

Timi Zajc je bil na prejšnjih OI najboljši Slovenec na veliki skakalnici. FOTO: Matej Družnik/Delo