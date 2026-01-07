Domen ima darilo že ogledano, potovanje bo izbral kmalu

Na 74. novoletno turnejo v smučarskih skokih je Domen Prevc pripotoval kot glavni favorit in nato to vlogo upravičil v blestečem slogu. Z zmagama v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu ter drugima mestoma v Innsbrucku in Bischofshofnu je 26-letni šampion iz Selške doline prepričljivo osvojil zlatega orla – z novim rekordnim številom točk (1195,6). Kot je sam poudaril, mu lovorika na tekmovanju štirih skakalnic pomeni še več od naslova svetovnega prvaka iz Trondheima in svetovnega rekorda iz Planice.

Čestitke, Domen! V prvi izjavi ste dejali, da ste bili pred finalnim nastopom precej živčni. Kako ste vse skupaj doživljali na vrhu zaletišča velike skakalnice Paula Ausserleitnerja?

»Moram priznati, da sem bil pred drugim skokom resnično zelo živčen. Med spuščanjem po naletu tega kar ni in ni hotelo biti konec. Po glavi so mi rojile različne misli – o tem, kaj vse moram narediti, in tudi takšne, kaj vse gre lahko po zlu. Nekje v podzavesti se mi je spet prikazal tisti ponesrečeni skok Daniela Andreja Tandeja iz Bischofshofna leta 2017. Zaradi tega sem si rekel, naj prikažem samo varen nastop in skočim mirno oziroma tako, kot znam. Na ta način sem ga potem tudi izpeljal.«