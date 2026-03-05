Domen in Nika na pragu zgodovinskega podviga, veliki načrti župana Lahtija

Čeprav Nika Prevc nad svojim nedeljskim nastopom v Hinzenbachu, od katerega se je poslovila s tretjim mestom, ni bila ravno navdušena, je lahko kljub vsemu zadovoljna zapuščala to prizorišče v Zgornji Avstriji. V skupni razvrstitvi za svetovni pokal je namreč prvič prebila mejo 2000 točk (2096) in naredila nov dolg (smučarski) skok proti tretjemu zaporednemu velikemu kristalnemu globusu.

Prevčeva, ki je v tej sezoni nanizala že 22 uvrstitev na oder za najboljše, od tega 14 zmag, ima kot vodilna v seštevku že 602 točki zaloge pred drugouvrščeno Nozomi Marujama. Izkušena Japonka, ki se je morala nazadnje v Hinzenbachu sprijazniti s 13. in enajstim mestom, se je očitno že vdala v usodo, kar zadeva bitko za veliki kristalni globus. Še več; morala se bo zelo potruditi, če bo želela zadržati skupno drugo mesto, saj ima pred tretjeuvrščeno Avstrijko Liso Eder »le« še 181 točk prednosti.