Domen in Nika Prevc sta se znova znašla v središču pozornosti

Na tradicionalnem večeru šampionov so pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) danes v dvorani ljubljanskega Grand Hotela Union obujali spomine na minulo olimpijsko sezono, v kateri sta med našimi športniki z imenitnimi dosežki najbolj izstopala Domen in Nika Prevc. Izvrstna skakalca iz Dolenje vasi pri Železnikih sta kot za stavo nizala uspehe in sijajno zimo po številnih podvigih na koncu kronala z velikima kristalnima globusoma.

Domen Prevc je imel sezono, o kakršni športniki sanjajo vse življenje. Kot tretji slovenski orel v zgodovini (po bratu Petru Prevcu in Primožu Peterki) je osvojil lovoriko na prestižni novoletni turneji, nato pa v Oberstdorfu postal še svetovni prvak v smučarskih poletih. Krono sanjske zime je dodal na olimpijskih igrah v Predazzu, kjer se je kot prvi slovenski skakalec ovenčal z naslovom olimpijskega prvaka in se s tem dokončno vpisal med največja imena slovenskega (zimskega) športa.