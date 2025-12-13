Domen Prevc dopolnil uspeh sestre Nike in zmagal z ogromno prednostjo

Na tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih je Domen Prevc osvojil svojo tretjo zaporedno zmago. Že po prvi seriji je imel pred najbližjim zasledovalcem dobrih devet točk prednosti, v drugo pa je le še potrdil nov izjemen rezultat. Drugouvrščenega Stefana Krafta je premagal za neverjetnih 25 točk in pol ter s tem dopolnil dopoldanski uspeh sestre Nike, ki je zmagala na tekmi skakalk.

Tretji je bil danes domačin Philipp Raimund, po prvi seriji najbližji zasledovalec Domna Prevca. Anže Lanišek danes ni imel svojega dneva, po dveh povprečnih skokih je bil šestnajsti. Timi Zajc je nastopil veliko bolje, po 131 metrih v drugi seriji je napredoval na končno deveto mesto. Težave so imeli tudi nekateri največji zvezdniki, Rjoju Kobajaši je bil peti, Daniel Tschofenig pa trinajsti.

Že po prvi seriji je bilo jasno, da bomo še drugič poslušali Zdravljico

Domen Prevc je po prvi seriji vodil s prednostjo 9,3 točke pred Nemcem Philippom Raimundom. V težkih razmerah je s skokom, dolgim kar 142,5 metra, povsem demantiral tekmece in si nabral veliko prednost pred drugo serijo. Nekaj več težav je imel drugi Slovenec Anže Lanišek, ki je bil po prvem nastopu šele 17.

Timi Zajc je v slabih vetrovnih razmerah doskočil pri 126,5 m, kar ga je po prvi seriji uvrščalo na 13. mesto. Odlično sta v prvo nastopila Avstrijca Jan Hörl in Stefan Kraft, ki sta napadala uvrstitev na oder za zmagovalce. Nekoliko slabše izhodišče je imel Daniel Tschofenig, po polovici je bil 16. Težave je imel tudi Rjoju Kobajaši, ki je bil po 127,5 m deseti.

Tekmo je odprl Lovro Kos, ki je pristal pri 116,5 m, kar ni bilo dovolj za uvrstitev v finalno serijo. Pod pričakovanji je bil tudi skok Roka Oblaka, ki je pristal pri 126 metrih, na koncu je to zadoščalo za 37. mesto. V prvi seriji se je opeklo še nekaj znanih imen, med katerimi izstopata Nemca Andreas Wellinger in Pius Paschke. Polomil ga je tudi sedmi v skupnem seštevku Felix Hoffmann, ki je s končnim 28. mestom eden izmed le dveh domačih finalistov.