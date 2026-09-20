Domen Prevc prvič na zmagovalnem odru

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je na drugi tekmi celinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedel tretje mesto. Zaostal je le za najboljšima Avstrijcema, Clemensom Aignerjem in Raffaelom Zimmermannom.

Prevc, preteklo zimo daleč najboljši skakalec, je poletno sezono začel prav s tekmama v Stamsu. V soboto je bil 17., potem ko je slabo skočil v prvi seriji, v drugi pa je postavil rekord naprave. Danes je bil bolj konstanten, v prvi seriji je imel tretji izid, v drugo pa je zadržal mesto na odru za zmagovalce. Zbral je 251,3 točke.

Prepričljivo boljša sta bila le dva domačina. Aigner je zmagal z 264,2 točke, Zimmermann pa je za rojakom zaostal 1,3 točke. Od ostalih Slovencev je bil Rok Masle 27., Jaka Kramer pa je bil v drugi seriji diskvalificiran in zasedel 30. mesto. Brez točk so ostali Urban Šimnic, Žak Mogel in Mai Zakelšek.

Na ženski tekmi sta dopoldne na odru za zmagovalke stali drugouvrščena Nika Vodan in tretja Nika Prevc.