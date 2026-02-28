Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

Na prvi tekmi svetovnega pokala v smučarskih poletih se nove zmage veseli Domen Prevc, ki je z odičnim skokom v drugi seriji premagal Avstrijca Stefana Embacherja, ki je tako zaostal za le točko in desetinko. Tretji je bil presenetljivo še en Avstrijec Jonas Schuster.

Domen Prevc je v drugi seriji pristal kar pri 228,5 metrih in tako nadoknadil 6,5 točke zaostanka za Stefanom Embacherjem. Timi Zajc je končal kot 19. po slabšem skoku v prvi seriji tudi v drugo ni preskočil dvesto metrov. Žak Mogel je bil 30, s slabim drugim skokom je tako drugič letos osvojil točko svetovnega pokala.

Za Prevca je bila to 12. zmaga v tej sezoni svetovnega pokala, skupno pa 21. v karieri, s čimer za svojim bratom Petrom zaostaja le še za tri zmage. Za Slovenijo je bila to že 172. zmaga v svetovnem pokalu.

Skupni seštevek (21/30): 1. D. Prevc (Slo) 1714, 2. R. Kobajaši (Jap) 1021, 3. R. Nikaido (Jap) 921, 4. D. Tschofenig (Avs) 795, 5. P. Raimund (Nem) 783, 6. A Lanišek (Slo) 767, 21. T. Zajc (Slo), 39. R. Oblak (Slo) 69, 53. Ž. Jančar (Slo) 12, 69. Ž. Mogel (Slo) 2.

Po prvi seriji je Domen zaostajal

Po prvi seriji je vodil Avstrijec Stephan Embacher, najboljši skakalec zime in svetovni prvak v poletih Domen Prevc pa je na drugem mestu zaostajal 6,5 točke. V finale sta se uvrstila tudi oba preostala Slovenca na tekmi, Timi Zajc in Žak Mogel.

Prevc je nastopil kot zadnji v seriji in z nižjega naletnega mesta z nekaj težavami poletel 213,5 m. Tretji je bil že po prvi seriji še en Avstrijec Jonas Schuster (207,7). V poskusnem skoku je Prevc poletel kar 238,5 m.

Po spodbudnem poskusnem skoku, ko je bil peti, je v prvi seriji znova malce zmanjkalo Zajcu. S 195 m je drugo serijo začel z 19. mesta. V finalu je nastopil tudi Žak Mogel, ki je s 194 m ujel 24. mesto. V petek je v kvalifikacijah obstal Rok Oblak, zaradi neustreznih mer pri razkoraku pa je brez kvalifikacij po diskvalifikaciji ostal Anže Lanišek.