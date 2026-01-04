Domen pokazal zobe in povabil navijače na spektakel

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je v Innsbrucku nadaljeval imenitni niz uvrstitev v svetovnem pokalu, v katerem se je že enajstič zapovrstjo zavihtel na zmagovalni oder. V zračni bitki desetink na razprodanem Bergislu je moral sicer za pičle 0,5 točke priznati premoč zgolj Japoncu Renu Nikaidu, toda tokratno drugo mesto 26-letnega asa iz Selške doline je v boju za zlatega orla skoraj enako prvemu, saj je z njim še povečal vodstvo v seštevku 74. novoletne turneje.

Da je najmlajši od bratov Prevc hitro izbrisal iz spomina svoj ne najboljši skok v najslabših razmerah iz kvalifikacij, v katerih je zasedel šele 30. mesto, je pokazal po prespani noči. V poskusni seriji je namreč poletel najdlje med vsemi (134,5 m) in na ta način tekmecem spet pokazal zobe.