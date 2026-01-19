Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

Če je kdo na podlagi rezultatov tekme v Zakopanah, kjer se je moral Domen Prevc pred dobrim tednom dni sprijazniti šele s 27. mestom, sklepal, da je začel po zmagoslavju na nedavni novoletni turneji v smučarskih skokih popuščati, se je močno uštel. Slovenski šampion je že na naslednji postaji v Saporu spet pokazal zobe in se z dvema zmagama še utrdil na vrhu skupne razvrstitve za svetovni pokal v smučarskih skokih.

Če so morda tekmeci po petkovih kvalifikacijah, v katerih je moral najmlajši od bratov Prevc priznati premoč domačemu zvezdniku Rjojuju Kobajašiju, in sobotni uvodni seriji, po kateri je bil s 132 metri še drugi za Avstrijcem Janom Hörlom (136 m), pomislili na to, da je »Domenator« vendarle premagljiv, so po finalu spet nemočni ugotavljali, da mu ob brezhibnem nastopu preprosto niso kos ...