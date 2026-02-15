Domen Prevc junak slovenske veselice v Predazzu (FOTO, VIDEO)

Olimpijske igre je začel zadržano, zdaj pa iz skoka v skok kaže boljše predstave. Z zlatim odličjem in naslovom olimpijskega prvaka je Domen Prevc postavil piko na i popolni sezoni, ki bo šla v zgodovino kot ena najboljših v smučarskih skokih doslej.

V Predazzu se je zlata veselil v družbi številnih slovenskih navijačev, vzdušje je bilo izvrstno. Vsi niso mogli priti v iztek skakalnice, ker je bilo prizorišče razprodano, so se odpravili kar na vzpetinico nasproti skakalnice in od daleč spremljali zlati let Prevca h kolajni.

Nadaljevalo se je v centru mesta, kjer je Domen še enkrat pozdravil navijače, a olimpijske igre zanj še niso končane, tako da veliko časa za proslavljanje ni imel. To pa ne velja za navijače, ki so si lahko dali duška.

Nekaj utrinkov zlate olimpijske sobote je ujel Delov fotograf v Predazzu Matej Družnik.