Domen Prevc: Ko enkrat misliš, da veš vse, ti je lahko lasten ego hitro v napoto

Podobno kot je v šampionski sezoni 2015/16 mejnike na skakalnicah premikal Peter Prevc, jih v zadnjem obdobju tudi njegova sestra Nika in brat Domen. Potem ko sta lani v Trondheimu zablestela z naslovoma svetovnega prvaka na veliki napravi (Nika je bila pred tem najboljša že tudi na srednji skakalnici), sta nato oba poletela še do svetovnih rekordov: Niki je ta podvig z 236 metri uspel v Vikersundu, Domen pa je z najdaljšim veljavnim (uradnim) poletom v zgodovini navdušil v Planici (254,5 m).

Šampiona iz kranjskega Triglava sta odlično odrinila tudi v olimpijsko zimo 2025/26 in v poldrugem mesecu spisala več čudovitih zgodb. Nazadnje minuli ponedeljek in torek v Avstriji. Nika si je z zmagama v Beljaku spet priskakala rumeno majico vodilne skakalke in najhujši tekmici, drugouvrščeni Japonki Nozomi Marujama, v seštevku za svetovni pokal pobegnila že za 100 točk. Le nekaj ur pozneje se je v dobro uro vožnje oddaljenem Bischofshofnu v soju žarometov znašel Domen, ki je z drugim mestom na veliki skakalnici Paula Ausserleitnerja potrdil skupno zmagoslavje na 74. novoletni turneji in natanko deset let po svojem najstarejšem bratu Petru kot tretji Slovenec osvojil zlatega orla. Pred obema šampionoma iz Dolenje vasi pri Železnikih je takšen podvig uspel le še legendarnemu Moravčanu Primožu Peterki.