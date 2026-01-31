Domen Prevc leti proti novi zmagi, po skoku je moral spet na kontrolo

V spremenljivih vetrovnih razmerah so izpeljali uvodno serijo tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Willingenu. Najboljši skok je znova uspel Domnu Prevcu (146,5 m), ki ima pred drugouvrščenim Nemcem Karlom Geigerjem (140,5 m) že 11,7 točke prednosti. Zatem je moral takoj na kontrolo opreme.

Na tretjem mestu je Japonec Ren Nikaido (145 m), četrti avstrijski veteran Manuel Fettner (137 m) in peti Geigerjev rojak Andreas Wellinger (134 m).

Zelo dober nastop je prikazal tudi Rok Oblak (130 m), ki je deseti, v finale pa se je od Slovencev prebil tudi Anže Lanišek (126 m), ki zaseda 21. mesto. Toda s svojim skokom ni bil najbolj zadovoljen

Brez nastopa v drugi seriji je ostal Timi Zajc, ki ga je v težkih razmerah posrkalo na doskočišče že pri 113 metrih, medtem ko je Žiga Jančar kot 51. v kvalifikacijah za las zgrešil uvrstitev na tekmo.