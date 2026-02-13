  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Domen Prevc najboljši na treningu: Bilo je kratko, a sladko

V Predazzu je za nami zadji trening skakalcev pred jutrišnjo olimpijsko tekmo na veliki skakalnici. Spet je dobro nastopil Domen Prevc, k bo jutri prvi favorit.
Domen Prevc je bil danes odlično razpoložen. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Galerija
Domen Prevc je bil danes odlično razpoložen. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
M. Ru.
13. 2. 2026 | 20:45
2:16
A+A-

Domen Prevc je bil na današnjem zadnjem treningu pred jutrišnjo posamično tekmo na veliki skakalnici v prvi seriji najdaljši, nato pa je odpotoval v hotel, saj si jutri želi biti predvsem svež. Dobro sta nastopila tudi Timi Zajc in Anže Lanišek, ki sta se v treh serijah vsak po enkrat uvrstila med deseterico.

image_alt
Finska skakalca spregovorila o odhodu slovenskega trenerja

Prevc je opravil le en skok za trening. Potem ko je bil v uvodni seriji najdaljši med vsemi (138,5 m), se je preoblekel in odpravil nazaj v olimpijsko vas. »Bilo je kratko in sladko. Že dopoldne smo rekli, da bom – če mi bo prvi skok uspel dobro – zaključil in s tem občutki odšel v jutrišnji dan. Da bom spočit, svež in lačen skokov,« je svojo odločitev obrazložil Prevc, ki bo jutri glavni favorit za zlato odličje.

Njegov uspeh je dopolnil razpoloženi Timi Zajc, ki je v prvi seriji zadnjega treninga pristal pri 132 metrih in končal kot sedmi, v drugi je bil trinajsti (130 m), v tretji pa je doskočil pri 122 metrih in končal kot 21. Drugi trening je sicer dobil Japonec Ren Nikaido (132,5 m), tretjega pa Jan Hörl (132 m).

Nekoliko slabše je v prvih dveh serijah skakal Anže Lanišek, ki je bil sprva 16. (121 m) in 30. (124,5 m). Na zadnjem trening skoku pred jutrišnjo tekmo pa je dokazal, da je vseeno lahko v širšem krogu favoritov za zmago, v najslabših vetrovnih razmerah med vsemi je pristal pri 121 metrih, kar je zadoščalo za peto mesto.

Dekleta jutri trening čaka ob 9.00, ob 18.45 pa se začenja še zadnje moško posamično dejanje na OI, kjer bomo z nestrpnostjo držali pesti za našo trojico tekmovalcev.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Finska skakalca spregovorila o odhodu slovenskega trenerja

Niko Kytösaho in Antti Aalto se trudita po škandalu, ki ga je na 25. zimskih OI v Predazzu zakuhal Igor Medved, ostati osredotočena na smučarske skoke.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 10:32
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po škandalu z alkoholom: prihodnost slovenskega trenerja pod velikim vprašajem

Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

olimpijske igrePredazzoMilano CortinaskokiDomen PrevcTimi ZajcAnže Lanišek

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Šport  |  Zimski športi
Predazzo

Domen Prevc najboljši na treningu: Bilo je kratko, a sladko

V Predazzu je za nami zadji trening skakalcev pred jutrišnjo olimpijsko tekmo na veliki skakalnici. Spet je dobro nastopil Domen Prevc, k bo jutri prvi favorit.
13. 2. 2026 | 20:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dvanajstkratni udeleženec tekme zvezd Chris Paul se poslavlja

Legendarni košarkar je pri 40 letih na družabnih omrežjih naznanil, da je končal svojo športno pot.
13. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
