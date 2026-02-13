Domen Prevc najboljši na treningu: Bilo je kratko, a sladko

Domen Prevc je bil na današnjem zadnjem treningu pred jutrišnjo posamično tekmo na veliki skakalnici v prvi seriji najdaljši, nato pa je odpotoval v hotel, saj si jutri želi biti predvsem svež. Dobro sta nastopila tudi Timi Zajc in Anže Lanišek, ki sta se v treh serijah vsak po enkrat uvrstila med deseterico.

Prevc je opravil le en skok za trening. Potem ko je bil v uvodni seriji najdaljši med vsemi (138,5 m), se je preoblekel in odpravil nazaj v olimpijsko vas. »Bilo je kratko in sladko. Že dopoldne smo rekli, da bom – če mi bo prvi skok uspel dobro – zaključil in s tem občutki odšel v jutrišnji dan. Da bom spočit, svež in lačen skokov,« je svojo odločitev obrazložil Prevc, ki bo jutri glavni favorit za zlato odličje.

Njegov uspeh je dopolnil razpoloženi Timi Zajc, ki je v prvi seriji zadnjega treninga pristal pri 132 metrih in končal kot sedmi, v drugi je bil trinajsti (130 m), v tretji pa je doskočil pri 122 metrih in končal kot 21. Drugi trening je sicer dobil Japonec Ren Nikaido (132,5 m), tretjega pa Jan Hörl (132 m).

Nekoliko slabše je v prvih dveh serijah skakal Anže Lanišek, ki je bil sprva 16. (121 m) in 30. (124,5 m). Na zadnjem trening skoku pred jutrišnjo tekmo pa je dokazal, da je vseeno lahko v širšem krogu favoritov za zmago, v najslabših vetrovnih razmerah med vsemi je pristal pri 121 metrih, kar je zadoščalo za peto mesto.

Dekleta jutri trening čaka ob 9.00, ob 18.45 pa se začenja še zadnje moško posamično dejanje na OI, kjer bomo z nestrpnostjo držali pesti za našo trojico tekmovalcev.