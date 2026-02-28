Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

Olimpijski prvak Domen Prevc je bil v napovedih za tridnevno prireditev za svetovni pokal v smučarskih poletih na Kulmu precej zadržan. »Po eni strani se jih zelo veselim, po drugi pa mi je jasno, da nikakor ne bo samo po sebi umevno, da bom letel daleč. Zato moram poskrbeti, da bom ohranil zbranost in da bom tekme pričakal s spočitimi nogami,« je pred spektaklom na avstrijskem Štajerskem razmišljal 26-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih.

Zdelo se je, kot da se je še bolj kakor nastopov na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu veselil tega, da se je malo umaknil od celotnega »rompompoma«. »Moram priznati, da sem res že komaj čakal na vrnitev v karavano, da se bom lahko spet v miru osredotočil nase in na svoje naloge. Da mi ne bo treba več hoditi po različnih krajih in biti po cele dneve na nogah. Zgodilo se mi je, da sem se vrnil domov ob desetih zvečer, ko sem ugotovil, da čez dan nisem imel niti toliko časa, da bi dal kaj vase ...