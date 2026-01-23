Domen Prevc v drugo spet pokazal zobe

Slovenski skakalni as Domen Prevc vodi po prvem »polčasu« posamične tekme na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu. Potem ko mu v uvodni seriji nastop ni uspel najbolje, je v drugo spet postavil stvari na svoje mesto. V zelo dobrem položaju je tudi Anže Lanišek, ki je peti.

Po uvodni seriji je Domen držal drugo mesto. Z nižjega zaletišča je poletel 204 metre daleč in se na pičle 1,4 točke približal vodilnemu Norvežanu Mariusu Lindviku (226,5 m). Tretji je bil Japonec Ren Nikaido (230,5 m), ki je za Domnom zaostaja za vsega desetinko.

Na četrtem in petem mestu sta bila Nikaidova rojaka Rjoju Kobajaši (224 m) in Naoki Nakamura (216,5 m). Timi Zajc (213 m) je bil deseti, dve mesti pred Anžetom Laniškom, ki je ob močnem vetru v hrbet (- 1,04 m/s; + 22,5) poletel do 199,5 metra.

Že po prvem poletu pa se je od posamične tekme poslovil naš četrti mož Žak Mogel (190 m), ki je pristal na 36. mestu.

Najbolje je tekmo odprl Norvežan Marius Lindvik. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

V drugi seriji je Anže Lanišek napadel s poletom, dolgim 227 metrov, in preskočil sedem tekmecev, Timi Zajc pa je v zahtevnih razmerah brezvoljno (sonožno) doskočil pri 196,5 metra in izgubil sedem mest. Domen Prevc je znova pokazal zobe, odjadral 224,5 metra daleč in se zavihtel v vodstvo.

Pred drugouvrščenim Nikaidom (v drugo 224,5 m) ima že 14 točk naskoka.

Prevc v poskusni seriji najdaljši

V poskusni seriji je bil najmlajši od bratov Prevc z nižjega zaletišča najdaljši, potem ko ga je odneslo 229 metrov daleč. Najbolj se mu je spet približal mladi Avstrijec Stephan Embacher (227,5 m), tretji dosežek pa je imel Norvežan Marius Lindvik (215,5 m).

Izkazal se je tudi Timi Zajc (211 m), ki je imel peto oceno. Anže Lanišek (194,5 m) je za ogrevanje poletel do 23., Žak Mogel (175 m) pa do 39. mesta.