  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Domen Prevc že lahko pogleduje proti zlatemu orlu. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Galerija
    Domen Prevc že lahko pogleduje proti zlatemu orlu. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Miha Šimnovec
    5. 1. 2026 | 19:30
    5. 1. 2026 | 20:38
    7:54
    A+A-

    Slovenski skakalni as Domen Prevc je na pragu nove velike lovorike. Če se na jutrišnji zadnji tekmi 74. novoletne turneje v Bischofshofnu (z začetkom ob 16.30) ne bo zgodilo kaj hudo nepredvidljivega, bo 26-letni šampion kranjskega Triglava lanskemu naslovu svetovnega prvaka na veliki napravi v Trondheimu in svetovnemu rekordu iz Planice dodal še zlatega orla. V seštevku tega tekmovanja ima namreč Domenator kot vodilni zajetne 41,4 točke oziroma približno 23 metrov prednosti pred drugouvrščenim Avstrijcem Janom Hörlom, ki jo bo ob zdajšnji formi na skakalnici Paula Ausserleitnerja, na kateri je bil danes najboljši v kvalifikacijah, le stežka zapravil. V zanimivem pogovoru je Domenator razkril marsikaj.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Novoletna turneja

    Domen pokazal zobe in povabil navijače na spektakel v Bischofshofen

    Domen Prevc po drugem mestu v Innsbrucku na pragu skupne zmage na 74. novoletni turneji v smučarskih skokih. Krstna zmaga za Japonca Rena Nikaida.
    Miha Šimnovec 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna je gledalcem na Bergislu dvakrat zastal dih

    V kvalifikacijah Innsbrucka je bil med slovenskimi smučarskimi skakalci najboljši Anže Lanišek. Na vrhu najhujši Prevčev tekmec Jan Hörl.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: V tistem hipu sem pomislil: Le kaj mi je bilo tega treba?

    Domen Prevc o uspešnem štartu v olimpijsko zimo v smučarskih skokih, padcu v Falunu, Anžetu Lanišku, severnem siju, Božičku, pričakovanjih za Vislo ...
    Miha Šimnovec 2. 12. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Robertom Hrgoto

    Hrgota: Morda bodo prišli do spoznanja pri poletih, Domen Prevc? Ne bom skrival

    Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota o ciljih za olimpijsko zimo, naših asih, tujih favoritih, novih pravilih, očetovski vlogi ...
    Miha Šimnovec 21. 11. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Prevc je še več delal na sebi ter užival v motoGP, porscheju in na lipicancu

    Svetovni prvak in rekorder Domen Prevc o pripravah in ciljih za olimpijsko zimo v smučarskih skokih, motoGP, avtomobilih, deskanju na valu, konjih, jahanju ...
    Miha Šimnovec 7. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Ekonom lonec, v katerem se je kuhalo marsikaj, je slednjič razneslo

    Peter Prevc o življenju po koncu blesteče športne poti, družini, uspešni sezoni sestre Nike in brata Domna, škandalu v Trondheimu, načrtih za naprej ...
    Miha Šimnovec 28. 3. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odzivi v Evropi

    Bruselj obrača pogled stran

    Vodilni politiki na stari celini nočejo kritizirati predsednika ZDA.
    Peter Žerjavič 4. 1. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiDomen PrevcPeter PrevcJan Hörlnovoletna turnejaBischofshofen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Menjava trenerja

    Na Jesenicah je vrag odnesel šalo

    Hokejisti Jesenic so se poslovili od trenerja Nika Zupančiča, odnesel ga je niz slabih rezultatov v alpski ligi.
    5. 1. 2026 | 20:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Demografska zima

    Kitajska v boju z nizko rodnostjo draži kontracepcijo

    Kitajce je doletel 13-odstotni davek na kondome in ostalo kontracepcijo.
    5. 1. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Država se je zadolžila za 1,75 milijarde evrov

    Slovenija je izdala novo desetletno obveznico z obrestno mero 3,275 odstotka.
    Karel Lipnik 5. 1. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Zdramitev v novi realnosti

    Bolj črnogledi opozarjajo, da bo Donald Trump z relativizacijo meja kmalu dobil posnemovalce po svetu, tudi v Evropi.
    Peter Žerjavič 5. 1. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javni dolg

    Država se je zadolžila za 1,75 milijarde evrov

    Slovenija je izdala novo desetletno obveznico z obrestno mero 3,275 odstotka.
    Karel Lipnik 5. 1. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Zdramitev v novi realnosti

    Bolj črnogledi opozarjajo, da bo Donald Trump z relativizacijo meja kmalu dobil posnemovalce po svetu, tudi v Evropi.
    Peter Žerjavič 5. 1. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo