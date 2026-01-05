Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

Slovenski skakalni as Domen Prevc je na pragu nove velike lovorike. Če se na jutrišnji zadnji tekmi 74. novoletne turneje v Bischofshofnu (z začetkom ob 16.30) ne bo zgodilo kaj hudo nepredvidljivega, bo 26-letni šampion kranjskega Triglava lanskemu naslovu svetovnega prvaka na veliki napravi v Trondheimu in svetovnemu rekordu iz Planice dodal še zlatega orla. V seštevku tega tekmovanja ima namreč Domenator kot vodilni zajetne 41,4 točke oziroma približno 23 metrov prednosti pred drugouvrščenim Avstrijcem Janom Hörlom, ki jo bo ob zdajšnji formi na skakalnici Paula Ausserleitnerja, na kateri je bil danes najboljši v kvalifikacijah, le stežka zapravil. V zanimivem pogovoru je Domenator razkril marsikaj.