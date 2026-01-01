Prevc odlično odrinil v novo koledarsko leto, Zajc spet diskvalificiran

V Garmisch-Partenkirchnu so najboljši smučarski skakalci opravili s poskusno serijo, v kateri je bil spet najdaljši – kdo drug kot – Domen Prevc. Slovenski šampion je poletel kar 141 metrov daleč. Drugi najboljši dosežek je imel Nemec Felix Hoffmann (136 m), tretjega pa novi rekorder skakalnice, Avstrijec Stephan Embacher (134,5 m).

Anže Lanišek (129 m) je imel enajsto oceno, Timi Zajc (128 m) štirinajsto, Rok Oblak (130,5 m), ki je odprl današnjo drugo tekmo 74. novoletne turneje, je imel 27. in Žak Mogel (117 m) 37. dosežek.

Za Timija Zajca se je tekma v Ga-Pa končala, še predno se je začela. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

V uvodni seriji na izločanje je Rok Oblak (124 m) pred 22.000 gledalci dobro izzval avstrijskega šampiona Stefana Krafta (123 m), bil za meter daljši, vendar izgubil dvoboj zaradi nižjega seštevka točk (106,2 – 111,4). Malo zatem je sledila nova slaba novica: Timija Zajca so namreč spet diskvalificirali – danes že pred štartom. Tokrat je bila njegova hlačnica prekratka za štiri milimetre. To pomeni, da se je zanj novoletna turneja že končala, saj je prejel že drugi rumeni karton, zaradi česar bo moral izpustiti naslednji dve tekmi v Innsbrucku in Bischofshofnu.

Anže Lanišek (128,5 m) je nato potrdil vlogo favorit v dvoboju z Američanom Tatom Frantzem (118 m), vendar s svojim nastopom ni bil povsem zadovoljen.

Domen Prevc se bo kot zadnji pomeril s Švicarjem Jurijem Kesselijem, Žak Mogel pa se bo v drugem slovensko-avstrijskem paru postavil po robu Janu Hörlu.