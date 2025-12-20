Domen Prevc petič zapored na vrhu

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (330,2 točke) je pod goro Titlis slavil svojo peto zaporedno zmago v svetovnem pokalu. Prevc je napadal s tretjega mesta po prvi seriji, z daljavo dneva (142 m) v finalu pa je prišel do svoje skupno 13. posamične zmage v karieri.

Japonec Rjoju Kobajaši, vodilni po polovici tekme, je na koncu v težavnih razmerah ostal brez stopničk. Drugo mesto je zasedel Nemec Felix Hoffmann, ki je za zmago zaostal za 3,8 točke, tretji je bil drugi po prvi seriji, Japonec Ren Nikaido (318,1 točke).

Domen Prevc je dosegel svojo skupno 14. zmago svetovnega pokala v karieri. To je bila obenem 96. posamična zmaga za moške ter skupno 153. slavje v svetovnem pokalu za slovenske smučarske skoke. Jubilejna, 150. slovenska zmaga je minuli vikend v Klingenthalu pripadla njegovi sestri Niki Prevc, ki je obenem s 25 posamičnimi zmagami prehitela starejšega brata Petra Prevca in postala absolutna slovenska rekorderka. Danes je v Engelbergu po slabšem doskoku zgolj za 1,7 točke zaostala za novo zmago.

»Tekma je bila zelo težka. Včeraj sem v kvalifikacijah naredil napako (22. mesto, op. STA), zato sem bil danes še toliko bolj osredotočen. Težko je bilo skakati v teh razmerah. Danes sem se počutil dobro in sem čutil veliko moči. Bilo je zahtevno za vse nas skakalce, ker je veter ves čas spreminjal smer,« je v prvem odzivu za organizatorje povedal Prevc.

»Zelo dobro sem se počutil vse od jutra, noge so bile eksplozivne, bil sem gibljiv. Danes sem lažje ostal osredotočen na svoje delo,« pa je zmagovalec dodal za TV Slovenija.

Prevc, ki nosi rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu, je tako slavil še peto zaporedno zmago.

Anže Lanišek je bil zelo soliden, a zmore še več. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Od Slovencev sta v finalu nastopila le še Anže Lanišek (301,4), ki je zasedel deveto mesto, Timi Zajc (298) pa je napredoval na 11. mesto.

Brez finala je ostal Rok Oblak na 40. mestu, že v petkovih kvalifikacijah pa je obstal Lovro Kos.

V nedeljo na istem prizorišču sledi še zadnja tekma pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic.