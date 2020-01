Domen Prevc presenetil vse, tudi samega sebe

Ljubljana – Najboljša slovenska uvrstitev v skupnem seštevku ravnokar končane novoletne skakalne turneje je pričakovano pristala v družini Prevc, a pred potjo na prvo postajo je za glavnega aduta naše reprezentance veljal najstarejši od bratov, Peter. Ta je resda na zadnji tekmi v Bischofshofnu s 5. mestom dosegel najboljšo posamično uvrstitev našega tabora, skupno pa je bil od njega boljši najmlajši brat, Domen. Bil je sedmi, tik pred Petrom, od katerega je bil boljši za 2,1 točke.



Za Domnom Prevcem je že peta novoletna turneja, tretja, na kateri je nastopil na vseh štirih postajah. Na prejšnji se je namreč – skupaj s Petrom – zaradi zelo slabe forme poslovil že po kvalifikacijah Garmisch-Partenkirchna, sezono pred tem je izpustil uvod v Oberstdorfu. In skupno 7. mesto je tudi njegova najvišja uvrstitev doslej, da je iz Bischofshofna prišel kot najboljši Slovenec turneje, je bilo presenečenje za vse. Tudi za Domna?



»Da, sem presenečen, nizal sem dobre rezultate, večino tekem končal med deseterico. Uvrstitve so bile res stanovitne,« je ob vrnitvi domov dejal 20-letnik, ki je turnejo 2015/2016 končal na 17. mestu, 2016/17 pa na 9. Na slednji je imel dva odlična rezultata (5. in 4. mesto) ter dva precej slabša (26. in 25.), medtem ko je bil tokrat razpon precej manjši (dvakrat 9., 10. in 17.), je pa morda manjkala kakšna vrhunska uvrstitev. »Želel bi si kakšen preblisk več, a ko potegnem črto, moram biti zadovoljen. Zame je bila to zanimiva in uspešna novoletna turneja. Je lepa odskočna deska za naprej,« ocenjuje Domen Prevc, za katerega je Peter dejal, da je s ponosom povedal, da ga je v skupnem seštevku prehitel za dve točki, a sam se tega ne spomni …

Rezerv še precej

Kot je ocenil glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj, je najmlajši od bratov Prevc na treh tekmah pokazal maksimum – glede na treninge in rezultate na tekmah pred tem –, še posebej seveda velja tu izpostaviti prvi skok iz Bischofshofna, ko je pristal pri kar 140 metrih, a Domen se dobro zaveda, da ima še vedno veliko rezerv. »Veliko stvari se da še izboljšati in upam, da jih bom čim več že do naslednje tekme. Deluje pa vsekakor zdaj vse skupaj obetavno, treba je graditi na tem, delati še več takšnih skokov, kot je bil prvi v Bischofshofnu, da bodo rezultati še boljši. Mislim, da sem tega sposoben v bližnji prihodnosti, bo pa treba za to marsikaj narediti, se osredotočiti, da bodo občutki pravi, glava na pravem mestu, da bom na vrhu takoj začutil radius,« je razmišljal Prevc, ki je na uvodnih tekmah sezone dvakrat ostal brez točk, nikdar se ni prebil v deseterico, dvakrat pa v petnajsterico, a sam je bil s štartom zadovoljen.



»Resda se dvakrat nisem prebil med dobitnike točk, a je šlo tudi za vetrovno loterijo. Prav velikega smisla, da bi se človek grizel zaradi tega, ni, saj je sezona dolga. Ne nazadnje pa se je zalomilo tudi Lindviku, pa je zdaj na turneji dosegel dve zmagi … Na turneji so bile razmere korektne in ta je pokazala, kar je,« je še dodal Domen, ki ga zdaj čaka selitev na precej manj ljubo srednjo skakalnico v Val di Fiemme.



Na dveh posamičnih tekmah v soboto in nedeljo bodo od Slovencev poleg Domna Prevca nastopili še njegova brata Peter in Cene, Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Justin.