Domen Prevc razkril: Trenerji niso verjeli, da lahko dosežem Petra

Danes je Domen Prevc svetovni rekorder in eden najboljših smučarskih skakalcev na svetu, kot najstniku pa mu vsi niso napovedovali tako bleščeče prihodnosti. Še več, trenerji so mu v devetem razredu dejali, da nima možnosti postati tako uspešen kot njegov starejši brat Peter Prevc.

Prevc je v obsežnem pogovoru za nemški portal skispringen.com razkril, da še danes hrani listek, ki ga je napisal prav v tistem obdobju.

»Doma še vedno hranim listek, ki sem ga napisal v devetem razredu. Takrat so mi trenerji rekli, da nimam prav nobene možnosti, da bi postal tako uspešen kot moj brat Peter. Na testiranjih fizičnih sposobnosti nisem dosegel prav dobrih rezultatov. Vseeno pa sem zapisal, da si želim biti uspešen v smučarskih skokih. Želel sem preskočiti 200 metrov, morda zmagati v celinskem pokalu, po končani srednji šoli pa postati pilot in študirati v ZDA,« se je spominjal 27-letni Slovenec.

Kot da bi si na tistem listku že začrtal prihodnost, so se stvari zanj kaj kmalu povsem obrnile. Že v drugem letniku srednje šole je namreč debitiral v svetovnem pokalu in se znašel pod žarometi, na katere pa takrat še ni bil povsem pripravljen.

Pozornost ga je začela dušiti

Prevc priznava, da mu zgodnja pozornost ni ustrezala. Težave je dolgo potiskal na stran, dokler ni sledilo obdobje, v katerem se je od vrha precej oddaljil.

»Globoko v sebi mi v resnici ni bilo všeč, da sem deležen vse te pozornosti. Mislim, da sem vse to potlačil, ne da bi se tega zares zavedal. Podzavestno sem si preprosto govoril, da tega ne zmorem, ves ta stres in drama pa sta me povsem odbila.«

Posebej se spominja ponesrečenega nastopa v Oberstdorfu na začetku novoletne turneje 2015/16, ko je zasedel 27. mesto. V naslednjih letih je iskal pravo ravnovesje med športom in življenjem zunaj skakalnic.

»Potem sem prišel v leta, ko začneš razmišljati o zasebnem življenju, zanimajo te dekleta in vse mogoče druge stvari. Takrat sem začel pridobivati mišično maso v zgornjem delu telesa, kar pa seveda ne gre najbolje skupaj s treningom smučarskega skakalca,« se je zasmejal Prevc.

Prelomnico postavlja približno leto ali dve po maturi, ko je, kot pravi, spoznal, da mora nekaj narediti iz svojega življenja.

»Trajalo je nekaj časa, da sem ugotovil, kdaj je čas za zabavo in kdaj je treba stvari vzeti resno. Če želiš v življenju nekaj doseči, se moraš osredotočiti, spraviti telo v pravo stanje ter najti pravo ravnovesje, pravi pristop in ustrezno opremo.«

Po Petrovem slovesu začutil odgovornost do Nike

Pomembno vlogo na njegovi poti imajo tudi bratje in sestra. Zanimivo pa je, da ga k še večji odgovornosti ni spodbudil vzpon Nike Prevc, temveč konec kariere Petra.

»Ko je Peter prenehal skakati, sem se zares zavedel, da moram biti Niki dober zgled. To je name vplivalo bolj kot dejstvo, da je bila Nika že takrat zelo dobra,« je pojasnil.

Po Petrovem slovesu spomladi 2024 se je družinska dinamika nekoliko spremenila.

»Takrat sem si rekel: Zdaj gre zares. Nimaš več starejšega brata, ki bo skrbel zate. Mislim, da sem ta občutek prenesel tudi na Niko. Zdaj moram biti jaz tisti starejši brat, ki skrbi zanjo.«

Ob tem se je nasmehnil, da naloga ni ravno lahka: »Res je dobra v tem, kar počne. Težko je najti stvari, pri katerih bi ji lahko pokazal, kako naj bo še boljša.«

Zavrnil kar 14 parov smuči

Čeprav je za njim izjemno obdobje in je v smučarskih skokih dosegel že ogromno, se Prevc ne namerava ustaviti.

»Včasih se mi zdi nekoliko čudno, ko me novinarji vprašajo, kakšni so moji cilji za naslednjo sezono, češ da sem že vse osvojil. Toda v tem, kar počnem, res uživam. Zakaj bi torej nehal? Rad zmagujem, ta občutek mi je res všeč.«

Da pri iskanju novih izboljšav ne popušča, kaže tudi njegov odnos do opreme. Z izdelovalcem smuči Petrom Slatnarjem se je o spremembah za novo sezono začel pogovarjati že januarja, po koncu zime pa je dva delovna dneva preživel tudi v njegovem podjetju.

Do konca junija so iskali smuči, s katerimi bi bil povsem zadovoljen.

»Če se prav spomnim, smo morali dati na stran 14 parov smuči, ker mi niso zares ustrezale. Ljudje verjetno mislijo, da dobim smuči od Slatnarja in potem čudežno delujejo točno tako, kot si želim. Seveda ni tako. To je proces.«

Pred začetkom zime ga čaka še nekaj dela. Ocenjuje, da ima pri svojih skokih še približno 30 odstotkov prostora za izboljšave, do uvodnih tekem svetovnega pokala pa namerava izgubiti še približno kilogram.

Planica nima idealnih pogojev za najdaljše polete

Kot svetovni rekorder je Prevc spregovoril tudi o načrtovani povečavi letalnice v Planici, kjer bo leta 2028 svetovno prvenstvo v poletih. Možnosti, da bi prav pred domačimi navijači še premaknil mejo svetovnega rekorda, se zelo veseli.

»Po eni strani sem zelo vesel, da bodo letalnico v Planici povečali, in res me zanima, kako se bo vse skupaj razvilo. Še posebej zato, ker bo tam leta 2028 svetovno prvenstvo v poletih. Postaviti nov rekord prav tam bi bilo nekaj zares čarobnega.«

Toda Prevc poudarja, da mu ni pomembno, da bi svetovni rekord za vsako ceno ostal v Sloveniji.

»Nisem eden tistih, ki bi želeli, da bi imela Slovenija rekord samo zase. Seveda so takšne stvari lepe, vendar bi bilo po mojem za šport dobro, če bi nekoliko povečali tudi druge štiri letalnice.«

Ob tem je opozoril, da ima Planica pri lovu na ekstremne daljave tudi pomembno naravno omejitev.

»Treba je biti pošten. Pogoji za dolge polete v Planici niso idealni. Eden od razlogov je nadmorska višina. Letalnica v Planici leži približno 900 metrov nad morjem, v Vikersundu pa okoli 200 metrov. Pri letenju je to precejšnja razlika.«

Prevc razliko vse bolj opaža tudi zunaj smučarskih skokov, saj opravlja izpit za pilota helikopterja.

»Poleti sem s prijatelji precej pogosto letel z manjšim letalom in tam res občutiš, kaj pomeni deset stopinj temperaturne razlike oziroma kakšna je razlika, če pristaneš na 1500 metrih ali ob morski gladini. Tudi pri smučarskih poletih so to precej velike razlike.«