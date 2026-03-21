Zimski športi

Domen Prevc, sam proti vsem

Na največji norveški letalnici se je začela posamična tekma smučarskih skakalcev za svetovni pokal. Prvi favorit je že včeraj tekmecem nalil čistega vina.
Domen Prevc v Vikersundi lovi že 14. zmago v svetovnem pokalu v tej sezoni. FOTO: Emmi Korhonen/Via Reuters
Š. R., STA
21. 3. 2026 | 17:30
Svetovni rekorder in svetovni prvak v poletih Domen Prevc je uvodni dan svetovnega pokala v Vikersundu letel v svoji ligi. Zmagovalca kvalifikacij in branilca malega globusa čaka prva tekma na letalnici Vikersundbakken, ki se je že začela. 

Lanski dobitnik malega globusa, svetovni rekorder in letošnji svetovni prvak v poletih Domen Prevc je uvodni dan svetovnega pokala v Vikersundu trikrat preletel konkurenco. Že na prvem treningu je z nižjega zaletišča kot tekmeci pristal pri izjemnih 245 metrih.

»Upam, da bom imel v naslednjih dneh čim več takšnih poletov, kot je bil današnji prvi,« je o izjemni daljavi 245 metrov z nižjega zaletnega mesta povedal 26-letni slovenski as: »Letalnica je zelo dobro pripravljena in omogoča zelo dolge polete.«

Prvi je bil tudi danes v poskusni seriji. Domen Prevc napada 14. zmago v sezoni. Več jih ima le njegov brat Peter (15).

Na tekmi bodo nastopili še Žak Mogel, Anže Lanišek in Timi Zajc, medtem ko je Rok Oblak ostal brez tekme.

V nedeljo bo v Vikersundu še ena tekma, začela se bo ob 17.15. Karavana se bo nato preselila v Planico, kjer bo konec tedna finale svetovnega pokala.

