Domen Prevc, sam proti vsem

Svetovni rekorder in svetovni prvak v poletih Domen Prevc je uvodni dan svetovnega pokala v Vikersundu letel v svoji ligi. Zmagovalca kvalifikacij in branilca malega globusa čaka prva tekma na letalnici Vikersundbakken, ki se je že začela.

Lanski dobitnik malega globusa, svetovni rekorder in letošnji svetovni prvak v poletih Domen Prevc je uvodni dan svetovnega pokala v Vikersundu trikrat preletel konkurenco. Že na prvem treningu je z nižjega zaletišča kot tekmeci pristal pri izjemnih 245 metrih.

»Upam, da bom imel v naslednjih dneh čim več takšnih poletov, kot je bil današnji prvi,« je o izjemni daljavi 245 metrov z nižjega zaletnega mesta povedal 26-letni slovenski as: »Letalnica je zelo dobro pripravljena in omogoča zelo dolge polete.«

Prvi je bil tudi danes v poskusni seriji. Domen Prevc napada 14. zmago v sezoni. Več jih ima le njegov brat Peter (15).

Na tekmi bodo nastopili še Žak Mogel, Anže Lanišek in Timi Zajc, medtem ko je Rok Oblak ostal brez tekme.

V nedeljo bo v Vikersundu še ena tekma, začela se bo ob 17.15. Karavana se bo nato preselila v Planico, kjer bo konec tedna finale svetovnega pokala.