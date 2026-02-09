  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Domen Prevc se je pošalil na svoj račun glede pobeglih smuči

Drevi moška olimpijska tekma na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri bodo odločale malenkosti. Med favoriti tudi slovenska asa Domen Prevc in Anže Lanišek.
V uvodni seriji včerajšnjega treninga je imel Domen Prevc četrto oceno. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
V uvodni seriji včerajšnjega treninga je imel Domen Prevc četrto oceno. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Miha Šimnovec
9. 2. 2026 | 07:00
3:30
Če bi še pred kakšnim letom uvrstili Domna Prevca v najožji krog kandidatov za kolajne na srednji skakalnici, nas verjetno poznavalci tega športa ne bi vzeli resno. A s sijajno formo, s katero navdušuje že vso sezono, bodo morali tekmeci na 25. zimskih olimpijskih igrah v Italiji z njim še kako resno računati tudi na današnji tekmi (19.00) na manjši napravi v Predazzu.

Ko gre skakalcu dobro od nog, načeloma ni pomembno, kakšna je skakalnica. Potem lahko po najvišji uvrstitvi poseže na sleherni, pa naj bo 100- ali 140-metrska. Še več; ko je vrhunsko pripravljen in samozavesten, lahko zmaguje tudi na letalnicah. V smučarskih skokih poznamo več primerov, ko so specialisti za manjše objekte favoritom na papirju (po)mešali štrene tudi na velikankah.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevcu to ni bilo po godu, Zajc ne bo delal revolucije

Na zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu so izstopali Philipp Raimund, Stephan Embacher in Marius Lindvik.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 22:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Portret Nike Prevc

Z odličnimi družinskimi vz(g)orniki do svetovnega vrha

Čeprav olimpijska podprvakinja Nika Prevc prihaja iz ene od najbolj prepoznavnih športnih družin v državi, jo ta dediščina ne teži, temveč očitno bogati.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc po pravi drami zaostala le za Norvežanko: Malo me muči, saj ...

Slovenski navijači proslavljajo prvo kolajno na 25. ZOI v Italiji. Uršo Križnar je kot olimpijska prvakinja na srednji skakalnici nasledila Anna Odine Strøm.
Miha Šimnovec 7. 2. 2026 | 17:07
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Olimpijski duh med Dolomiti in dvomi

Dveh tako izrazitih kandidatov za zlato lovoriko slovenska zimska olimpijska reprezentanca, ki tokrat šteje najmanj tekmovalcev doslej, že lep čas ni imela.
Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 10:19
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po Pekingu je obrnil nov list, upa, da tokrat ne bo zapletov

Anže Lanišek, šampion iz SSK Mengeš. nima lepih spominov na prejšnje zimske OI. Ker se je večkrat opekel, vztraja pri zmagovitem konju.
Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

smučarski skokiDomen PrevcAnže LanišekTimi Zajcolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Novice  |  Svet
Razsodba

Hongkonško sodišče medijskega mogotca Jimmyja Laia obsodilo na 20 let zapora

Sodišče je 78-letnega Laia decembra lani spoznalo za krivega zarotniškega sodelovanja s tujimi akterji in uporniških medijskih publikacij.
9. 2. 2026 | 08:02
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, kam je izginila Kaj dogaja?

Bralce tokrat zanima, kje je oddaja s Tilnom Artačem, zakaj so oddaje TV Koper-Capodistria nepodnaslovljene in kje so prenosi.
9. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

V ligi NBA so bili zmagovalci Ney York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
9. 2. 2026 | 07:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Novi dokumenti

Veleposlanica odstopila zaradi razkritij v aferi Epstein

Otroka norveške veleposlanice Mone Juul sta bila menda vključena v Epsteinovo oporoko, vsak pa naj bi po njegovi smrti prejel pet milijonov dolarjev.
9. 2. 2026 | 07:39
Preberite več
Šport  |  Drugo
Super bowl

Seattle Seahawks drugič prvaki NFL

V finalu lige ameriškega nogometa (NFL) so z 29:13 premagali New England Patriots. Najkoristnejši igralec je bil Kenneth Walker
9. 2. 2026 | 07:35
Preberite več
