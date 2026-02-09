Domen Prevc se je pošalil na svoj račun glede pobeglih smuči

Če bi še pred kakšnim letom uvrstili Domna Prevca v najožji krog kandidatov za kolajne na srednji skakalnici, nas verjetno poznavalci tega športa ne bi vzeli resno. A s sijajno formo, s katero navdušuje že vso sezono, bodo morali tekmeci na 25. zimskih olimpijskih igrah v Italiji z njim še kako resno računati tudi na današnji tekmi (19.00) na manjši napravi v Predazzu.

Ko gre skakalcu dobro od nog, načeloma ni pomembno, kakšna je skakalnica. Potem lahko po najvišji uvrstitvi poseže na sleherni, pa naj bo 100- ali 140-metrska. Še več; ko je vrhunsko pripravljen in samozavesten, lahko zmaguje tudi na letalnicah. V smučarskih skokih poznamo več primerov, ko so specialisti za manjše objekte favoritom na papirju (po)mešali štrene tudi na velikankah.