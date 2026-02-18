Domen Prevc se varneje počuti v zraku kot na tleh

Slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc, ki je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Italiji postal olimpijski prvak na veliki skakalnici in v mešanih ekipah, se je na poti na intervju za portal 24ur spotaknil, padel in si presekal brado. Zaradi poškodbe je slovenski smučarski as potreboval medicinsko pomoč, a je kljub temu ostal nasmejan.

»Zelo zadovoljen in ponosen zapuščam prizorišče letošnjih olimpijskih iger. Z dvema zlatima medaljama in dvema svežima šivoma,« se je pošalil 26-letni junak, ki ga v nadaljevanju sezone čaka še sladka naloga, potrditev skupne zmage v svetovnem pokalu, v katerem ima pred najbližjima zasledovalcema Japoncema Rjojujem Kobajašijem in Renom Nikaidom domala neulovljivo prednost. Prevc ima 1614 točk, Kobajaši 989, Nikaido 921. Na četrtem mestu je še en Slovenec Anže Lanišek s 767 točkami.