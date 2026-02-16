Domen Prevc skozi številne turbulence poletel na Olimp

Kar težko je verjeti, toda ob vseh vrhunskih športnikih, ki jih je že imela Slovenija, se je Domen Prevc, ki je v soboto navdušil z blestečo zmago na veliki skakalnici v Predazzu, v zgodovino vpisal šele kot naš prvi (moški) šampion s posamično zlato lovoriko na zimskih olimpijskih igrah. Kakor dolgo se je najžlahtnejša kovina kovala v kranjski in planiški »kovačnici«, je tudi Domen potreboval svoj čas, da je dozorel v pravega šampiona oziroma v Domenatorja, kot so mu dali vzdevek tuji komentatorji smučarskih skokov.