Domen Prevc: Skrajni čas je že bil, da sem ugotovil, kakšen je recept

Zdi se kar težko verjetno, toda Domen Prevc, ki je v svetovnem pokalu slast zmage prvič okusil že pri rosnih 17 letih, je moral na svoj prvi naslov »poletnega« državnega prvaka v smučarskih skokih dejansko čakati vse do minulega torka. Od njegovega podviga v Ruki novembra 2016 do zmage v Kranju je torej minilo skoraj devet let.

»Glede na formo, v kateri sem, sem pričakoval vsaj stopničke, nisem pa računal na to ...

Preberite še, kaj je 26-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih povedal o sobotnem izjemnem poletu v Klingenthalu, diskvalifikaciji, novih pravilih, tekmovalnih dresih in kontroli opreme, novem zmagoslavju sestre Nike Prevc na »poletnem« državnem prvenstvu v Kranju ...