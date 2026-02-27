  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Domen Prevc takoj pokazal zobe na Kulmu

Svetovni rekorder je že na uvodnem uradnem treningu v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu poletel najdlje med vsemi.
Domen Prevc je navdušil z izjemnim poletom. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Galerija
Domen Prevc je navdušil z izjemnim poletom. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Miha Šimnovec
27. 2. 2026 | 12:05
27. 2. 2026 | 12:10
1:06
A+A-

Najboljši smučarski skakalci so na Kulmu opravili s prvo serijo za uradni trening. Domen Prevc je takoj pokazal svoje izjemne letalske sposobnosti in odjadral najdlje (229 m) med vsemi 54 tekmovalci iz petnajstih držav.

Najbolj se mu je približal Japonec Naoki Nakamura (228 m), tretjo oceno pa je imel mladi Avstrijec Stephan Embacher (225,5 m). Za njim sta se zvrstila Norvežan Marius Lindvik (224 m) in Japonec Rjoju Kobajaši (216 m).

Novopečeni državni prvak Anže Lanišek (205,5 m) je imel deveti, Timi Zajc (210 m) pa 12. dosežek. Od naših sta se predstavila še Rok Oblak (189,5 m) in Žak Mogel (181,5 m), ki sta imela 42. oziroma 47. oceno.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Z odlično popotnico na spektakel na Kulmu, ki bo gostil svojevrstno premiero

Anže Lanišek zanesljivo ubranil naslov državnega prvaka na veliki skakalnici v Planici. Danes kvalifikacije v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu.
Miha Šimnovec 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika in Anže nova-stara državna prvaka

Prevčeva in Lanišek sta bila znova najboljša na (zimskem) državnem prvenstvu v Planici. Moštveno na vrhu SSK Ljubno BTC.
Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

V slovenskih skokih zdaj pomirjeni, a tudi zaskrbljeni zaradi prihodnosti

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS, zadovoljen z izplenom na OI v Italiji. Danes državno prvenstvo v Planici.
Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski tek

Ali bosta Pogačar in Roglič dobila novega slovitega tekmeca?

Norveški tekaški šampion Johannes Høsflot Klæbo je po sanjskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini namignil, da bi lahko smuči zamenjal za – kolo.
Miha Šimnovec 26. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

Ali bo Igor Medved do konca sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat v finski reprezentanci že končan, za zdaj še ni znano.
Miha Šimnovec 24. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju s Petrom Prevcem

Peter Prevc: Predazzo? Nad tem res nisem bil najbolj navdušen

Nekdanji skakalni as Peter Prevc o olimpijskih igrah v Italiji, podvigih svoje sestre in brata, vzdušju v Predazzu, spominih na tamkajšnje nordijsko SP 2013 ...
Miha Šimnovec 20. 2. 2026 | 19:51
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prizemljitev bo Domna tudi malo grizla, to je treba vzeti v zakup

Olimpijski prvak z velike skakalnice Domen Prevc svoj pogled usmeril proti naslednjim izzivom. V sredo še na slalomu, v soboto bo že preizkušal novo opremo.
Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 18:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Svet
My Voice, My Choice

Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast Moč politike

Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vrhnika

Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
26. 2. 2026 | 09:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

smučarski skokiAnže LanišekDomen PrevcTimi Zajcsmučarski poletiKulm

Gospodarstvo  |  Novice
Vpliv vplivnežev

Zakaj kakovost odnosa s sledilci šteje bolj kot milijoni ogledov

Raziskave potrjujejo jasno zakonitost: več ima vplivnež sledilcev, nižja je praviloma stopnja vključenosti. Najvišjo dosega tiktok.
27. 2. 2026 | 12:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Domen Prevc takoj pokazal zobe na Kulmu

Svetovni rekorder je že na uvodnem uradnem treningu v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu poletel najdlje med vsemi.
Miha Šimnovec 27. 2. 2026 | 12:05
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Čevapi 2.0

Baščaršija in družina Marković: balkanska hrana, slovenski model

»Na Cambridgeu si bil, zdaj boš pa prodajal čevape?« je zaprepadeno vprašala mama. Danes, pet let pozneje, je presrečna, da je Aljoša Marković prevzel družinski posel, slovensko verigo etno restavracij Baščaršija.
27. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sobotna priloga

Milan Kučan: Res živimo v pugubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

V obsežnem pogovoru razmišlja o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
Delo 27. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sreča za pultom

Nekoč je bil evropski prvak, zdaj je prodajalec v športni trgovini

Francoski nogometaš Jérémy Mathieu je po koncu kariere zaradi poškodbe padel v depresijo. Z Barcelono je bil leta 2015 evropski klubski prvak.
27. 2. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več

