Domen Prevc takoj pokazal zobe na Kulmu

Najboljši smučarski skakalci so na Kulmu opravili s prvo serijo za uradni trening. Domen Prevc je takoj pokazal svoje izjemne letalske sposobnosti in odjadral najdlje (229 m) med vsemi 54 tekmovalci iz petnajstih držav.

Najbolj se mu je približal Japonec Naoki Nakamura (228 m), tretjo oceno pa je imel mladi Avstrijec Stephan Embacher (225,5 m). Za njim sta se zvrstila Norvežan Marius Lindvik (224 m) in Japonec Rjoju Kobajaši (216 m).

Novopečeni državni prvak Anže Lanišek (205,5 m) je imel deveti, Timi Zajc (210 m) pa 12. dosežek. Od naših sta se predstavila še Rok Oblak (189,5 m) in Žak Mogel (181,5 m), ki sta imela 42. oziroma 47. oceno.