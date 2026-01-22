  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Domen Prevc takoj poletel najdlje, znana slovenska ekipa

    Zlati orel iz Selške doline je imel najboljša dosežka na uradnem treningu za 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu.
    Domen Prevc je takoj potrdil vlogo glavnega favorita. FOTO: Issei Kato//Reuters
    Galerija
    Domen Prevc je takoj potrdil vlogo glavnega favorita. FOTO: Issei Kato//Reuters
    Miha Šimnovec
    22. 1. 2026 | 15:31
    22. 1. 2026 | 16:28
    A+A-

    V Oberstdorfu so izpeljali uvodni dve seriji za uradni trening pred kvalifikacijami (17.00) za 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Obakrat je bil najdaljši Domen Prevc, ki je odjadral 233,5 metra in 235 metrov daleč.

    image_alt
    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V prvi seriji sta se slovenskemu šampionu najbolj približala Norvežana Marius Lindvik (223 m) in Kristoffer Eriksen Sundal (222,5 m). Zelo dobra poleta sta prikazala tudi Timi Zajc (217 m) in Anže Lanišek (208 m), ki sta imela sedmi oziroma enajsti dosežek. 

    Spored_29 SP v Poletih Foto Gm Igd
    Spored_29 SP v Poletih Foto Gm Igd
     Rok Oblak (175 m) in Žak Mogel (185,5 m) sta imela 45. oziroma 46. oceno, Žiga Jančar pa je s 136 metri pristal na 57. mestu.

    Konec prvenstva za Jančarja

    V drugi seriji sta drugo in tretje mesto za Domnom Prevcem osvojila Avstrijca Stephan Embacher (224 m) in Stefan Kraft (217,5 m), ki sta zaostala že za 21,3 oziroma 25,7 točke.

    Anže Lanišek (210 m) je imel znova enajsti dosežek, Timi Zajc (208,5 m) pa 14. oceno. Žak Mogel (196 m) in Rok Oblak (193 m) sta napredovala na 36. oziroma 39. mesto. 

    Žiga Jančar je v drugo izvlekel 156,5 metra, kar je bilo dovolj za 56. mesto. S tem se je prvenstvo zanj tudi končalo. V kvalifikacijah bodo od Slovencev nastopili Anže Lanišek, Žak Mogel, Domen Prevc in Timi Zajc.

    Več iz teme

    smučarski poletiAnže LanišekDomen PrevcTimi ZajcOberstdorfsmučarski skoki

