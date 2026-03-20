Domen Prevc ne daje upanja tekmecem

Lanski dobitnik malega globusa, svetovni rekorder in letošnji svetovni prvak v poletih Domen Prevc je uvodni dan svetovnega pokala v Vikersundu trikrat preletel konkurenco. Na prvem treningu je z nižjega zaletišča kot tekmeci pristal pri 245 metrih, dodal je še 234,5 in v kvalifikacijah za prvo mesto s prav tako nižjega zaletišča 219,5 metra.

Na tekmo so se uvrstili še Žak Mogel (195) s 27., Anže Lanišek (195) z 38., Timi Zajc (193,5 m) pa z 39. mestom. Brez sobotne tekme je od peterice slovenskih letalcev ostal le Rok Oblak (195) na 45. mestu.

Za letos je boj za mali globus še odprt. Obe dosedanji tekmi letalcev v svetovnem pokalu je dobil Prevc. Njegov prvi zasledovalec je Avstrijec Stephan Embacher – v današnjih kvalifikacijah 26. –, ki je bil na domači letalnici na Kulmu dvakrat drugi.

Do konca sezone imajo skakalci še štiri posamične tekme in eno ekipno v poletih. Prva bo v soboto ob 17.05.

Nika Vodan je poletela do 219 metrov. FOTO: Petri Korteniemi/AFP

Niki Prevc znižali zalet, Nika Vodan presegla 200 m

Že pred skakalci so kvalifikacije opravile skakalke. Med Slovenkami je bila najbolj razpoložena Nika Vodan, ki si je končno uresničila dolgoletno veliko željo in presegla 200-metrsko znamko.

Najdaljši polet je Vodan opravila prav v kvalifikacijski seriji, ko je pristala pri 219,5 metra, kar ji je prineslo četrto mesto. Pa tudi najboljšo družinsko znamko, saj je preskočila tudi moža Aljaža Vodana.

»Sori, Žaži. Si mi bil pa velik izziv in trn v peti vsa ta leta. Hvala za motivacijo,« je Vodanova v šali zbodla svojega soproga.

Medtem pa prireditelji svetovni rekorderki in skupni zmagovalki sezone Niki Prevc danes niso dovolili lova na daljave, saj z nižjega zaletišča ni presegla 200 metrov. S kvalifikacijsko daljavo 197,5 metra je zasedla šesto mesto.

Tretji Slovenki z dovoljenjem krovne mednarodne zveze za nastop na Norveškem Katri Komar se kvalifikacije niso posrečile, z 28. dosežkom je ostala brez sobotne tekme.

Na vrhu so sicer končale domačinke Eirin Kvandal, Anna Strøm in Silje Opseth.

Ženska tekma je na sporedu v soboto ob 9.30.