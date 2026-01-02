Domen Prevc: To ve le malo ljudi

Iz slovenskega zornega kota se je tekma smučarskih skakalcev za svetovni pokal na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu razpletla zelo podobno kot pred tem tista v Oberstdorfu: Domen Prevc si je še drugič zapored pokoril vso konkurenco in tako le še potrdil prevlado, Anže Lanišek je 11. mestu dodal še dvanajsto, Timija Zajca pa je vnovič doletela diskvalifikacija. Za 25-letnega člana SSK Ljubno BTC se je novoletna turneja tako že končala, medtem ko leto starejši šampion iz kranjskega Triglava neustavljivo juriša proti zlatemu orlu.

Najmlajši od bratov Prevc je tako novo koledarsko leto začel tako, kot je končal lanskega – s prepričljivim prvim mestom. Znova je bil najboljši v obeh serijah, potem ko je pred 22.000 gledalci edini dvakrat preskočil 140 metrov (143 m in 141 m). Na slovesni razglasitvi sta mu tokrat družbo delala Avstrijca Jan Hörl (141 m in 131,5 m) ter Stephan Embacher (134 m in 141,5 m), ki sta za »Domenatorjem« zaostala za 15,4 oziroma 16 točk.