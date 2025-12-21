Kljub mini poletu Domna Prevca je niz zmag končan

Niz slovenskih zmag v svetovnem pokalu je končan, Domen Prevc je ostal pri petih zaporednih zmagah. Vodstvo po prvi seriji je v drugi seriji izpustil iz rok, a ne po lastni krivdi, v vetrovni loteriji je bil tokrat bolj srečen Rjoju Kobajaši, ki je slavil za 3,6 točke. Niti 141 metrov Domna v finalni seriji ni bilo dovolj za rekordno šesto zmago v nizu.

Tekma v Engelbergu je trajala več kot dve uri, po številnih prekinitvah zaradi premočnega vetra je Domen vodil po prvi seriji, na vrhu je bil poravnan s Philipom Raimundom, razlike pa niso bile velike. V finalu je nato Kobajaši, ki je imel včeraj veliko smole, dobil več vetrovnega dodatka in se s skokom, dolgim 133 metrov, zavihtel na vrh.

Domen Prevc na vetrovni loteriji v Engelbergu. Foto Fis/Julia Piatkowska

Ob pravem poletu Domna je pihal vzgornik, zato niti 141 metrov nosilca rumene majice ni bilo dovolj, da bi nadaljeval zmagovito serijo. Ob pristanku je imel nekaj težav, vzelo mu je levo smučko, sodniki so ga kaznovali pri ocenah in zmaga je šla za 3,6 točke Japoncu, ki se z najboljšo popotnico odpravlja na štart novoletne turneje.

Do točk je z 9. mestom prišel tudi Timi Zajc, Anže Lanišek je bil 14.

Prva serija

Maratonska prva serija druge tekme v Engelbergu je trajala skoraj uro in 20 minut, razplet pa že viden: najboljši je bil Domen Prevc. V zelo spremenljivih vremenskih razmerah je trenutno najboljši skakalec na svetu zdržal, se spoprijel z vetrom v hrbet in pristal pri 133 metrih, kar je bilo dovolj za vodstvo po prvi seriji.

Na vrhu je Domen poravnan z Nemcem Philippom Raimundom, tretji je Johann Andre Forfang. Timi Zajc je po prvi seriji na 16. mestu, v spremenljivih razmerah se Anže Lanišek ni znašel najbolje, s 130 metri ni dovolj unovčil pomoči vetra in je na 20. metru.