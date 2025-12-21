Domen Prevc v lovu za rekordi

Kdo v tej sezoni v karavani smučarskih skakalcev sploh še lahko z neba »sklati« Domna Prevca? Še en imeniten skakalni konec tedna v švicarskem Engelbergu je potrdil premoč 26-letnega Slovenca iz najbolj znane in zmagovalne družine, ki ima v Niki Prevc »terminatorja« še v ženski konkurenci.

Domen je bil decembra tako prepričljiv, da mu lahko le nesreča prepreči vstop v družbo zmagovalcev svetovnega pokala, v kateri sta že Primož Peterka kot prvi Slovenec s skupno zmago in brat Peter Prevc. Peterka je prvemu globusu v sezoni 1996/97 dodal še drugega v naslednji sezoni, Peter je bil najboljši v sezoni 2015/16. Zanimivo, sezono pred skupno zmago je Peter Prevc v Vikersundu postavil svetovni rekord v poletih (250 m). Tudi Domen je v minuli sezoni v Planici poletel do rekorda (254,5 m) in s tem nakazal, kdo bo imel glavno besedo v tej olimpijski sezoni.

Tako razpoložen in na zmage osredotočen Domen je strah in trepet za vse tekmece in izzivalce. Po ogrevalnem vstopu v sezono, v kateri je dve zmagi prepustil tudi Anžetu Lanišku, po eno pa branilcu naslova Danielu Tschofenigu, Kobajašiju in Stefanu Kraftu, so na obzorju novi rekordi in mejniki. Domen je do nedeljskega drugega mesta nanizal pet zaporednih zmag, pred njim pa sta še dve tretjini sezone.