    Zimski športi

    Domen Prevc svetovni prvak!

    Vodilni v svetovnem pokalu postal tretji Slovenec z naslovom najboljšega letalca na svetu. Anže Lanišek osmi, Timi Zajc 18. Kolajni še na Norveško in Japonsko
    Domen Prevc se kot za šalo poigrava z letalnico v Oberstdorfu in tekmeci. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Domen Prevc se kot za šalo poigrava z letalnico v Oberstdorfu in tekmeci. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Š. R.
    24. 1. 2026 | 17:28
    24. 1. 2026 | 18:28
    2:02
    A+A-

    Najboljši smučarski skakalec to zimo Domen Prevc je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu z ogromno prednostjo slavil svoj prvi posamičen naslov v poletih. Svetovni rekorder (254,5 m) in lanski dobitnik malega globusa je zmago slavil z 59,5 točke naskoka pred zasledovalci.

    Domen Prevc je postal tretji Slovenec s posamičnim naslovom svetovnega prvaka v poletih po Robertu Kranjcu leta 2012 v Vikersundu in starejšem bratu Petru Prevcu leta 2016 na Kulmu.

    Šestindvajsetletnik je v olimpijski zimi tako po zmagi na novoletni turneji, ko je po Primožu Peterki in Petru Prevcu v začetku leta visoko dvignil zlatega orla, osvojil še drugi vrhunec sezone.

    Deset let po bratu Petru Prevcu je prejel še posamično zlato snežinko za formulo 1 smučarskih skokov.

    Drugo mesto je zasedel prvak iz leta 2022 Norvežan Marius Lindvik, tretje pa Japonec Ren Nikaido.

    Anže Lanišek, ki je bil po polovici SP še v igri za odličja, je na koncu zasedel osmo mesto.

    Tretji slovenski finalist Timi Zajc, ki ima z zadnjih dveh SP že posamični srebrno (2022) in bronasto (2024) kolajno, je prvenstvo končal na 20. mestu, že po petkovi prvi seriji pa je od četverice Slovencev nastope končal Žak Mogel na 36. mestu.

    V nedeljo za zaključek prvenstva sledi še ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci lovili hat-trick po naslovih v Vikersundu 2022 in na Kulmu 2024. Omenjeni trojici se bo pridružil še Rok Oblak.

     

     

     

