Domen Prevc: Vedno je kje kakšen vprašaj

Ljubljana – Najboljši slovenski smučarski skakalci se že dober mesec zavzeto pripravljajo za novo sezono. Danes so se člani reprezentance A zbrali na štadionu v Kranju. Pod budnim očesom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja so se potili Tilen Bartol, Žiga Jelar, Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc in Timi Zajc. Od članov reprezentance A je manjkal le Jernej Damjan.



»Časa za počitek smo imeli veliko, treninge pa smo sprva opravljali sami doma. Lahko smo počeli stvari, ki jih sicer ne moremo. Pozimi smo sicer bolj malo doma, tako da tudi ni bilo tako slabo,« je Timi Zajc opisal, kako je doživljal karanteno zaradi ukrepov proti širitvi novega koronavirusa. »Imeli smo več časa za treninge, celo malo več motivacije, ker ni bilo ničesar drugega, kar bi lahko počeli.«



Domen Prevc je današnji trening opisal kot neke vrste vračanje v novo normalnost: »Razkuževati moramo pripomočke in orodje ter vzdrževati razdaljo, biti moramo bolj pozorni eden na drugega. Se pač prilagajamo, zdi pa se mi, da smo med karanteno lahko postorili tudi kaj, za kar prej ni bilo časa.«



Nekje v ozadju je pri vseh športnikih še vedno negotovost, ali bo v prihodnje res vse spet potekalo tako kot pred virusno krizo. »Vedno je kakšen vprašaj. Saj prilagajati smo se morali tudi doslej. Vsak dan pregledaš navodila, se prilagodiš, pogledaš, kakšna je nova realnost in greš naprej,« je razmišljal Prevc, ki se zaradi ukrepov ne vznemirja: »Prilagodiš se položaju, ki nastane. Nisem jaz tisti, ki odloča o ukrepih.«



Anže Lanišek je bil med karanteno predvsem družinski človek. »To obdobje sem preživel v družinskem krogu – z dekletom in otrokom. Mame in očeta nisem veliko videl, a smo se drugače povezali. Veliko smo hodili na sprehode. Za telesne priprave smo imeli najprej 14 dni popolnega odmora, potem smo se začeli pripravljati po individualnem programu, malo sem tudi kolesaril.«