Domen Prevc po veliki drami vendarle do velikega kristalnega globusa

Na tekmi smučarskih skakalcev v Lahtiju je slovenski smučarski skakalec Domen Prevc z odličnim skokom že slavil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, a je bil kmalu zatem diskvalificiran zaradi predolgih smuči. Zmage se je tako razveselil Nemec Philipp Raimund, ki je premagal Avstrijca Dainela Tschofeniga in Bolgara Vladimirja Zografskega. Po dodatnem izračunu je postalo jasno, da Rjoju Kobajaši v praksi vseeno ne more več premagati našega tekmovalca – veliki kristalni globus je tako vseeno slovenski!

Na tekmi z eno serijo, ki je nadomestila odpadlo preizkušnjo iz Ruke, je bil Slovenec razred zase že na treningu, na tekmi pa je pristal pri 129 metrih in tako zanesljivo prehitel drugouvrščenega Raimunda. Veselje je bilo žal kratkotrajno, saj so našega orla diskvalificirali – vseeno šesto mesto Japonca Rjojuja Kobajašija ni bilo dovolj, da bi slednji ostal v matematičnem boju za skupno zmago.

Domen Prevc je tako z veliko drame na tekmi v Lahtiju potegnil črto pod najuspešnejšimi trinajstimi meseci v zgodovini smučarskih skokov. Sprva je na Norveškem postal svetovi prvak, nato je v Planici postavil svetovni rekord, letos pa je najprej na turneji štirih skakalnic dobil zlatega orla, v Nemčiji je postal svetovni prvak v poletih, sezono pa je kronal še z naslovom olimpijskega prvaka v Predazzu.

Z zmago v skupnem seštevku je tako ponovil uspeha brata Petra in sestre Nike ter postal še tretji član skakalne dinastije Prevc z velikim kristalnim globusom.

Do točk sta tako od naših skakalcev prišla Timi Zajc na 17. in Rok Oblak s 23. mestom. Slovenski šampion je bil sicer najboljši že na treningu, čeprav mu skakalnica v Lahtiju ne ustreza – še po tekmi na Kulmu je dejal, da bi bil zadovoljen z uvrstitvijo med prvih deset.