Domen Prevc z izjemnim skokom vodilni po prvi seriji v Visli

V poljski Visli poteka moška posamična tekma za svetovni pokal v smučarskih skokih. Po prvi seriji vodi Domen Prevc, ki je kljub težavam v včerajšnjih kvalifikacijah in današnji poskusni seriji doskočil pri 136 metrih. Ima veliko prednost pred drugouvrščenim Nemcem Philippom Raimundom, ki zaostaja dobre štiri točke, tretji je Daniel Tschofenig.

Anže Lanišek, ki nosi rumeno majico najboljšega v skupnem seštevku, je s 129,5 metri na odličnem petem mestu in bo v finalu napadal oder za zmagovalce. Timi Zajc je pristal pri odličnih 127 metrih, a zavoljo dobrih vetrovnih razmer to ni bilo dovolj za vodstvo, po polovici tekmovanja je deseti. Odlično je nastopil Bolgar Vladimir Zografski, ki je šesti.

Anže Lanišek na današnji tekmi nastopa v majici najboljšega v svetovnem pokalu. FOTO: Vesa Moilanen/Reuters

Prvi je med slovenskimi reprezentanti nastopil mladi Žiga Jančar, ki je na svoji tretji tekmi svetovnega pokala pristal pri solidnih 121 metrih, kar pa vendarle ni zadoščalo za preboj v finale. Rok Oblak, ki se je letos začel redneje uvrščati med dobitnike točk, je skočil le 119 metrov, kar je pomenilo, da se član žirovskega kluba ni uvrstil med prvih trideset.