Sezona smučarskih skakalcev se danes v Planici končuje z zadnjo posamično tekmo 30 najboljših iz zime, ki se je že poslovila, vztraja le še v dolini pod Poncami. Domen Prevc je v soboto želel preveč in pregorel, danes bo poskusil z drugo zmago ta konec tedna zaokrožiti sanjsko sezono.

Skakali bodo tudi Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak, ki je prejel posebno povabilo. Prevc se s Stefanom Embacherjem bori tudi za mali kristalni globus v poletih.