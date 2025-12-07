Domen Prevc s 4. mesta po 1. seriji napada vrh

Začetek olimpijske sezone smučarskih skakalcev je povsem v znamenju Slovencev. Anže Lanišek še naprej vodi v skupnem seštevku, v soboto je bil četrti, najboljši pa Domen Prevc. Tudi v nedeljo v razprodani Visli, kjer vlada odlično vzdušje, je Domen dobro razpoložen, s 132,5 metra je dobil kvalifikacije.

Nato je bil v 1. seriji tekme še daljši (137 m), vendar pa ocene za skok niso bile prav za vrh. Zasedel je 4. mesto, pred njim so Rjoju Kobajaši (Jap, 130,5), Piotr Žyla (Pol, 129,5) in Nemec Philipp Raimund (Nem, 131,5). Med našimi skakalci je ob »polčasu« Anže Lanišek 10. (123,5), Timi Zajc pa se na 31. mestu ni uvrstil v finalno serijo.