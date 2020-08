Domen Prevc zaradi slabše forme brez Poljske

Kranj - Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je v Kranju pred odhodom v poljsko Vislo, kjer bosta konec tedna na sporedu edini tekmi poletne velike nagrade, razkrila pričakovanja pred prvim mednarodnim preizkusom. Rezultati sicer niso v ospredju, a glavni trener Gorazd Bertoncelj je prepričan, da ima nekaj asov v rokavu. Predvsem v Anžetu Lanišku.



Na Poljsko potuje sedmerica, in sicer Lanišek, ki je na treningih najbolj izstopal, ter Peter Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar, Rok Justin, Lovro Kos in Jan Bombek. Domen Prevc zaradi slabše pripravljenosti ostaja v Sloveniji, na treningih se bo najmlajšemu izmed bratov Prevc pridružil še en član A reprezentance, Tilen Bartol.



Kot pravi Gorazd Bertoncelj, ga slaba forma Domna Prevca ne skrbi, saj je v zadnjih letih poleti podobno pripravljen kot sedaj. Mnenju skakalcev, da po formi najbolj izstopa pripravljenost Anžeta Laniška, se pridružuje tudi sam. "Je najbolj konstanten, na visoki ravni. Timi je tudi soliden, občasno se mu kakšen skok ponesreči. V zadnjem času pa sta pripravljenost izboljšala tudi Peter Prevc in Žiga Jelar. Računamo, da so na zadosti visoki ravni, da lahko pričakujemo kakšen dober rezultat."

Preverba opreme

Vseeno Bertoncelj poudarja, da rezultatskih ciljev za Vislo v izbrani vrsti nimajo. "Konkretnih številk ni. Imamo tri splošne cilje. Prvi je preveriti trenutno pripravljenost glede na konkurenco, drugi je preverjanje tekmovalne opreme, saj imamo nekaj novih pravil pri zagozdah, krojih dresov in še nekaj malenkosti pri skakalnih čevljih. Tretji pa je, da se moramo navaditi na režime in protokole tekmovanja ter bivanja na prizoriščih," je dodal Bertoncelj.



Skrbi ga predvsem, da se podatki glede meritev in omejitev Mednarodne smučarske zveze (Fis) pri zagozdah spreminjajo iz tedna v teden, kar otežuje prilagajanje k pravilom. Izkušenj, da se s tem spoprime, pa ima reprezentanca dovolj.

Le tisoč gledalcev

Nima pa izkušenj s priporočili zdravstvenih organizacij in krovnih zvez zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja novi koronavirus, ter omejitev, ki jih ta prinaša. Že prva tekma v Visli bo zaradi tega pošteno okrnjena, saj na smučarske skoke nori Poljaki ne bodo mogli v popolnosti zapolniti izteka skakalnice Wielka Krokiew.



Na tribunah bo ob upoštevanju minimalne medsebojne razdalje lahko prvi in edini tekmi poletne sezone na najvišji ravni spremljalo le 999 gledalcev na posamični tekmovalni dan.