Domen Prevc znova navdušil

V Saporu so pod streho spravili kvalifikacije za prvo od dveh tekem smučarskih skakalcev za svetovni pokal, na katero se je prebilo vseh pet Slovencev. Znova je zablestel slovenski šampion Domen Prevc (135,5 m), ki je zaostal le za domačim zvezdnikom in prijateljem Rjojujem Kobajašijem (139 m).

Razlika med njima je bila zelo majhna, saj je imel japonski as vsega 1,9 točke naskoka pred nosilcem rumene majice. Tretje mesto je osvojil Avstrijec Stephan Embacher (131,5 m), ki je za Kobajašijem zaostal že za 10,8 točke. Na četrtem in petem mestu sta pristala Embacherjeva rojaka Daniel Tschofenig (130,5 m) in Jan Hörl (129 m).

Žiga Jančar je pristal na 30. mestu. FOTO: Issei Kato/Reuters

Naš drugi najboljši je bil Timi Zajc (24. mesto), ki je doskočil pri 122 metrih in se uvrstil tik pred Žaka Mogla (124 m/27.), svojega klubskega kolega iz SSK Ljubno BTC. Zanesljivo sta kvalifikacijsko letvico preskočila tudi Žiga Jančar (120 m) in Rok Oblak (120 m), ki sta pristala na 30. oziroma 35. mestu.

Na žalost pa je bil prekratek domači veteran, 53-letni Noriaki Kasai (110,5 m), ki je med 68 tekmovalci iz dvajsetih držav zasedel 55. mesto.

Jutrišnja tekma se bo začela ob 7.15 po srednjeevropskem času.