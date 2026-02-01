Domen Prevc znova že pred tekmo prestrašil tekmece

Domen Prevc je dobil kvalifikacije za zadnjo tekmo svetovnega pokala smučarjev skakalcev pred olimpijskimi igrami. V nemškem Willingenu bo Prevc popoldne lovil drugo zaporedno zmago, najboljši je bil že v soboto.

V kvalifikacijah je imel najboljši izid, skočil je 144 metrov, za njim sta ostala Japonec Rjoju Kobajaši in domačin Philipp Raimund.

Z 20. dosežkom kvalifikacij si je tekmo zagotovil tudi Rok Oblak, dve mesti za njim je bil Anže Lanišek, 30. pa Žiga Jančar. Neuspešen pa je bil Timi Zajc, ki je z 51. mestom za eno mesto zgrešil nastop na tekmi, ki se bo začela ob 16. uri.