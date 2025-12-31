Domen spet št. 1, rekord mladega Avstrijca, za norveškega asa usodna 2 mm

Po tekmi smučarskih skakalk, ki jo je v šampionskem slogu v svojo korist odločila Nika Prevc, so se v Garmisch-Partenkirchnu med seboj v kvalifikacijah pomerili še najboljši skakalci na svetu. Po sestri je zablestel še njen brat Domen Prevc, pred katerim je na semaforju rezultatov znova zasvetila številka 1.

Za prvo mesto, s katerim si je spet prislužil 3175 evrov denarne nagrade, mu je pred 7000 gledalci zadostoval 139,5 metra dolg skok. Slovenski šampion je za 4,4 točke ugnal drugouvrščenega Avstrijca Jana Hörla (138 m), čigar tretjeuvrščeni reprezentančni kolega Stephan Embacher je s 145,5 metra za pol metra izboljšal rekord velike naprave v Ga-Pa, s katerim je pred letom dni navdušil njegov rojak Michael Hayböck.

Zelo lep nastop je prikazal tudi Anže Lanišek. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Zelo dober nastop je prikazal tudi Anže Lanišek (135,5 m), ki je zasedel četrto mesto, med deseterico pa je skočil tudi Timi Zajc (136 m), ki je bil deveti. Kvalifikacijsko letvico je znova zanesljivo preskočil tudi Rok Oblak (126 m), ki je bil 26., predzadnjo vstopnico za nastop na jutrišnji tekmi pa si je kot 49. priskakal Žak Mogel (123 m).

Podobna diskvalifikacija kot Zajca v Oberstdorfu je danes doletela norveškega zvezdnika Halvorja Egnerja Graneruda, ki je imel za vsega dva milimetra prekratko hlačnico.

Avstrijec Stephan Embacher je poletel do novega rekorda skakalnice v Ga-Pa. FOTO: Philipp Guelland/AFP

Zeleno luč za tekmo bodo jutri nemški prireditelji prižgali ob 14. uri.