Domen užival v čudoviti kulisi in Zdravljici, Nika z nasmeškom napovedala rekord

Dan po dvojni kvalifikacijski zmagi Anžeta Laniška in Domna Prevca je tudi drugi dan finala svetovnega pokala v Planici minil v znamenju slovenskih asov oziroma šampionske družine iz Dolenje vasi pri Železnikih. Potem ko je na posamični tekmi z novo prepričljivo zablestel »Domenator«, je gledalce navdušila še njegova sestra Nika, ki je v drugi seriji za uradni trening pred današnjo zgodovinsko premiero na velikanki bratov Gorišek poletela do novega ženskega svetovnega rekorda – 242,5 metra.

Mnogi so se bali, da bo močan veter, ki je še opoldne dodobra majal krošnje dreves po Zgornjesavski dolini, odpihnil včerajšnji spored, toda ozračje se je nato v Planici dovolj umirilo, da so lahko izpeljali preizkušnjo, na kateri je Prevc odpihnil konkurenco. S poskusoma, dolgima 232,5 in 230,5 metra, je namreč kar za 20,1 točke ugnal drugouvrščenega Japonca Rena Nikaida (232 m in 233 m). In to kljub prezgodnjemu odrivu v uvodni seriji, zaradi katerega je bil njegov let precej turbulenten, tako da si je vidno oddahnil tudi glavni trener Robert Hrgota ...