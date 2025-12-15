»Domenator« ušel tekmecem v gosti megli in jim dal misliti

Skakalni spektakel v Klingenthalu je minil povsem v znamenju družine Prevc. Najprej je v soboto z vsemi tekmicami z japonsko nosilko rumeno majico Nozomi Marujama na čelu opravila Nika Prevc, dobre štiri ure pozneje je v tamkajšnji areni Vogtland vso konkurenco preskočil še Domen Prevc. Tako sta se v zgodovino smučarskih skokov vpisala kot prva sestra in brat, ki sta isti dan slavila zmagi v svetovnem pokalu. »Domenator«, kakor zdaj 26-letnega asa iz Selške doline kličejo nekateri tuji strokovni komentatorji, je svojo premoč potrdil tudi včeraj.

V športnih krogih je še posebej močno odmeval Prevčev sobotni podvig. Slovenski šampion je namreč v obeh serijah poletel najdlje med vsemi (142,5 m in 143 m) ter z velikansko prednostjo osvojil prvo mesto. Na koncu je imel pred drugouvrščenim avstrijskim asom Stefanom Kraftom (132,5 m in 133,5 m), ki se je uspešno vrnil z očetovskega dopusta, kar 25,5 točke naskoka.