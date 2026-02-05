Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

Slišati je kar težko verjetno, toda letošnje olimpijske igre bodo dejansko prve za Domna Prevca. Šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki se je svoje krstne uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu z drugim mestom veselil že pri rosnih šestnajstih letih decembra 2015 v Engelbergu, se ni uvrstil v slovensko reprezentanco niti za Pjongčang 2018 niti za Peking 2022. Na poti na tokratni spektakel v Italiji pa ga prav nič ni moglo ustaviti. Še več; v Predazzo bo 26-letni zvezdnik kranjskega Triglava odpotoval kot vroči kandidat za zlato lovoriko na veliki skakalnici, glede na izvrstno formo, s katero navdušuje že vso sezono, bi lahko po odmevni uvrstitvi posegel tudi na srednji napravi.

Potem ko ste s skupno zmago na novoletni turneji osvojili zlatega orla in nato še naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih, se zdaj v lov na kolajno podajate še na glavnem vrhuncu sezone – olimpijskih igrah. S kakšnimi pričakovanji in željami se odpravljate v Italijo?

»Na začetku sezone sem si rekel, da bom presrečen, če bom osvojil karkoli od tega: olimpijsko kolajno, zlatega orla ali lovoriko na svetovnem prvenstvu v poletih. Z zmago na novoletni turneji sem si v glavi naredil kljukico, po njej je bilo vse, kar sem osvojil, zame le še plus. Odtlej sem le še užival. Seveda sem se še naprej trudil po svojih najboljših močeh, vendar nisem več čutil pritiska, da moram v tej sezoni (še) nekaj odnesti.«