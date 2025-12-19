Domna prikazal iz drugega zornega kota in prestrašil pristojne pri FIS

Anže Lanišek je v Engelbergu, ki bo ta konec tedna gostil po dve ženski in moški tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih, že trikrat stal na zmagovalnem odru. Decembra 2020 je na največji švicarski skakalnici Titlis osvojil tretje mesto, to uvrstitev pa je ponovil še dve leti pozneje, ko je na tradicionalni generalki za novoletno turnejo slavil tudi odmevno zmago.

»Engelberg je zelo prijeten, okolica spominja na Planico, saj ga podobno obdajajo gore, le so še višje – prek 3000 metrov. Na njih še nisem bil, so pa na spisku mojih želja. Obiskati jih nameravam po koncu kariere. Za ta konec tedna pa se želim dobro odriniti s štartne klopi, spraviti v pravi položaj v počepu in skočiti, kakor najbolje znam,« si je zaželel 29-letni Domžalčan.