  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Domnov veliki tekmec: Ni bilo pošteno, to je treba povedati

    Avstrijski skakalni as Jan Hörl ni bil zadovoljen, kako so odgovorni izpeljali tekmo v Garmisch-Partenkirchnu.
    Jan Hörl (na sredini) je v seštevku novoletne turneje prvi zasledovalec Domna Prevca. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Jan Hörl (na sredini) je v seštevku novoletne turneje prvi zasledovalec Domna Prevca. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Miha Šimnovec
    3. 1. 2026 | 13:17
    3. 1. 2026 | 13:54
    2:09
    A+A-

    V seštevku 74. novoletne turneje v smučarskih skokih je vodilnemu Domnu Prevcu po polovici tega tekmovanja najbližje Jan Hörl, ki po dveh preizkušnjah zaostaja že za 35 točk. Toda 27-letni Avstrijec je dal po spektaklu na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu jasno vedeti, da tekmovalno razsodišče ni najbolje opravilo svojega dela.

    image_alt
    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    V finalu so namreč odgovorni tik pred Hörlovim nastopom znižali zaletišče, ravno takrat pa se je okrepil veter v hrbet (- 0,77 m/s; + 12,1 točke). Avstrijski as, ki je po uvodni seriji s skokom, dolgim 141 metrov, kot drugi za leto mlajšim slovenskim šampionom zaostajal »le« za 3,2 točke, je v tistih razmerah izvlekel »zgolj« 131,5 metra. Prevc (143 m in 141 m) je imel, denimo, za njim spet občutno šibkejši vzvratni veter (- 0,30 m/s; + 4,7 točke).

    »V drugi seriji sem imel v zraku zahtevne razmere. Nekako sem se še rešil, toda prav pošteno ni bilo. Moj skok je bil sicer pravi – pogumen, veter, ki sem ga imel, pa je bil – to je treba povedati – drugačen, kot ga je imel, recimo, Domen,« je poudaril Hörl, ki se dobro zaveda, da so zdaj njegove možnosti v boju za zlatega orla zelo majhne. Vendar pa je dal obenem tudi jasno vedeti, da se še ni vdal v usodo.

    V Innsbrucku, kjer bo jutri (13.30) na sporedu tretja tekma novoletne turneje, se je, denimo, odpovedal svojemu skoku v prvi seriji za uradni trening, da bi prihranil nekaj moči. V drugi je bil s 133 metri najdaljši in najboljši – pred Prevcem (125,5 m), ki je bil št. 1 na uvodnem treningu.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Po prvem veselju sledil šok, Domen po zgodovinskem podvigu v boj s statistiko

    Domen Prevc prvi slovenski zmagovalec tekme na skakalni novoletni turneji v Oberstdorfu. Ujel legendarnega Primoža Peterko. Zajca diskvalificirali po 2. mestu.
    Miha Šimnovec 29. 12. 2025 | 20:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hrgota: Ne verjamem, da boste to slišali od katerega trenerja

    Naši smučarski skakalci bodo z Domnom Prevcem na čelu danes napadali zgodovinsko prvo slovensko zmago na uvodni postaji novoletne turneje v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški as ni prepričan, da bi lahko Domen Prevc ponovil rekordni planiški polet

    Philipp Raimund je postal šele četrti nemški smučarski skakalec, ki se je veselil skupne zmage v veliki nagradi FIS.
    Miha Šimnovec 4. 11. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragedija

    Požar v Crans Montani naj bi zanetile iskre s steklenic šampanjca

    V švicarskem smučarskem središču Crans-Montana umrlo več kot 40 ljudi, na prizorišče prispel tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.
    2. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiJan HörlDomen PrevcGarmisch-PartenkirchenInnsbruck

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    McGinn dvakrat v polno, Villa nazaj v zmagovitih tirih

    Aston Villa je v prvi tekmi 20. kola premier league s 3:1 odpravila Nottingham Forest. Zvečer nov test za vodilni Arsenal, jutri Leeds z Manchester Unitedom.
    Peter Zalokar 3. 1. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trump in Maduro

    V Caracasu na ulicah Madurovi podporniki, venezuelski izseljenci slavijo

    Venezuela za izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov, Slovenija poziva k mednarodnemu pravu.
    3. 1. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Slovenski dan na Otoku, Jaka Bijol bo pazil na Benjamina Šeška

    Čaka nas prvi slovenski dvoboj v prvi angleški nogometni ligi. Leeds Jake Bijola bo izzval zdesetkani Manchester United Benjamina Šeška.
    Matic Rupnik 3. 1. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Savdska Arabija

    Toni Mulec reli Dakar začel s 23. mestom

    Slovenska motociklista Toni Mulec in Simon Marčič sta začela z letošnjim relijem Dakar v Savdski Arabiji.
    3. 1. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po požaru na novoletni zabavi

    Crans Montana: Identificirali prva štiri trupla švicarskih državljanov

    Skoraj polovico od 119 huje poškodovanih bodo po navedbah pristojnih organov zdravili v tujini.
    3. 1. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Slovenski dan na Otoku, Jaka Bijol bo pazil na Benjamina Šeška

    Čaka nas prvi slovenski dvoboj v prvi angleški nogometni ligi. Leeds Jake Bijola bo izzval zdesetkani Manchester United Benjamina Šeška.
    Matic Rupnik 3. 1. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Savdska Arabija

    Toni Mulec reli Dakar začel s 23. mestom

    Slovenska motociklista Toni Mulec in Simon Marčič sta začela z letošnjim relijem Dakar v Savdski Arabiji.
    3. 1. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po požaru na novoletni zabavi

    Crans Montana: Identificirali prva štiri trupla švicarskih državljanov

    Skoraj polovico od 119 huje poškodovanih bodo po navedbah pristojnih organov zdravili v tujini.
    3. 1. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo