Domnov veliki tekmec: Ni bilo pošteno, to je treba povedati

V seštevku 74. novoletne turneje v smučarskih skokih je vodilnemu Domnu Prevcu po polovici tega tekmovanja najbližje Jan Hörl, ki po dveh preizkušnjah zaostaja že za 35 točk. Toda 27-letni Avstrijec je dal po spektaklu na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu jasno vedeti, da tekmovalno razsodišče ni najbolje opravilo svojega dela.

V finalu so namreč odgovorni tik pred Hörlovim nastopom znižali zaletišče, ravno takrat pa se je okrepil veter v hrbet (- 0,77 m/s; + 12,1 točke). Avstrijski as, ki je po uvodni seriji s skokom, dolgim 141 metrov, kot drugi za leto mlajšim slovenskim šampionom zaostajal »le« za 3,2 točke, je v tistih razmerah izvlekel »zgolj« 131,5 metra. Prevc (143 m in 141 m) je imel, denimo, za njim spet občutno šibkejši vzvratni veter (- 0,30 m/s; + 4,7 točke).

»V drugi seriji sem imel v zraku zahtevne razmere. Nekako sem se še rešil, toda prav pošteno ni bilo. Moj skok je bil sicer pravi – pogumen, veter, ki sem ga imel, pa je bil – to je treba povedati – drugačen, kot ga je imel, recimo, Domen,« je poudaril Hörl, ki se dobro zaveda, da so zdaj njegove možnosti v boju za zlatega orla zelo majhne. Vendar pa je dal obenem tudi jasno vedeti, da se še ni vdal v usodo.

V Innsbrucku, kjer bo jutri (13.30) na sporedu tretja tekma novoletne turneje, se je, denimo, odpovedal svojemu skoku v prvi seriji za uradni trening, da bi prihranil nekaj moči. V drugi je bil s 133 metri najdaljši in najboljši – pred Prevcem (125,5 m), ki je bil št. 1 na uvodnem treningu.